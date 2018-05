Nazan Yakar hilft Kindern aus Kriegsgebieten

Anzeige

Während Achmad und seine Mutter in den Libanon gingen, wollten der Vater und der 20-jährige Bruder über die Mittelmeerroute nach Deutschland. Der Bruder schaffte es, der Vater verschwand unterwegs. Es gibt bis heute keinerlei Spur von ihm. „Als Achmads Mutter hörte, dass ich aus Deutschland bin, ist sie in Tränen ausgebrochen.“

Zum Zeitpunkt ihres Aufenthaltes war Nazan Yakar noch im Vertrieb bei einem auf Hörsysteme spezialisierten Unternehmen tätig. Über die firmeneigene Stiftung „Hear the World“ hatte sie erfahren, dass für deren Hilfsprojekt „#HearLebanon“ noch händeringend jemand gesucht wurde, der sich mit der Diagnostik von hörgeschädigten Kindern auskannte. „Dafür braucht man eine spezielle Ausbildung“, erklärt Yakar, die als Pädakustikerin eine zusätzliche Spezialisierung für die Hörgerätversorgung bei Kindern durchlaufen hat. Sie meldete sich. Die Untersuchungen wurden in einer Beiruter Schule für Schwerhörige vorgenommen und dabei auch libanesische Kindern mit versorgt. Initiiert hatte die Aktion ein ortsansässiger Akustiker, der die Not der Kinder und ihrer Familien gesehen hatte und helfen wollte.

„Kinder haben das empfindlichere Gehör. Und die syrischen Kinder haben durch die Bomben ein Knalltraum erlitten. Die Haarzellen sind zerstört. Dadurch ist die Umwandlung der mechanischen Reize in Nervenimpulse nicht mehr möglich und eine Schwerhörigkeit die Folge“, erläutert Nazan Yakar. Bei vielen Kinder seien zudem akute Mittelohrentzündungen festzustellen gewesen, die nicht behandelt wurden, weil die Eltern sich dies finanziell nicht leisten konnten. „Es ist so wichtig, schwerhörige Kinder so früh wie möglich mit Hörgeräten zu versorgen, denn davon hängt der Spracherwerb ab“, fährt Yakar fort.

Die Untersuchungen bei den zumeist traumatisierten Kindern sei kein leichtes Unterfangen gewesen. Das galt auch für die Abnahme der Abdrücke von Ohren, die Otoplastiken, die nötig sind, um die Hörgeräte maßgenau anfertigen zu können. Dafür habe es sehr viel Feingefühl gebraucht „Wir sind sehr spielerisch mit den Kindern umgegangen und dadurch ist es gelungen“, so Yakar. Unbeschreiblich sei deren Freude dann gewesen, als sie zum ersten Mal mit ihren neuen Geräten hören konnten.

So viele Menschen betroffen

Doch damit ist es nicht getan. Denn die Hörgeräte und das -vermögen der Kleinen müssen immer wieder überprüft werden. Das hat jetzt eine ehemalige Kollegin von Nazan Yakar übernommen, die zur Nachsorge in den Libanon reiste. „Sie hat mir gesagt, dass sich die Kinder, was das Hören und die Sprache betrifft, gut entwickelt haben“, freut sie sich.

Nazan Yakar ist es ein Anliegen, dass die Mädchen und Jungen, die am meisten unter dem Krieg leiden, nicht vergessen werden. „Man muss immer wieder darüber reden“, betont sie. Deshalb möchte sie demnächst in ihren Geschäftsräumen zu einem Vortrag über das Projekt einladen. „Denn der Krieg geht schon so lange und es sind so viele Menschen betroffen.“

Info: Infos unter www.hear-the-world.com

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.05.2018