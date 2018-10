Neue Anlaufstelle für Blinde- und Sehbehinderte

„Wir haben nicht mit so viel Besuchern gerechnet,“ freute sich Karlheinz Schneider, Vorsitzender des Badischen Blinden- und Sehbehindertenvereins (BBSV) und „Blickpunkt Auge“-Koordinator für Baden. Er konnte vor 60 Gästen im Augarten-Treff den Startschuss für die neue Beratungsstelle „Blickpunkt Auge für Mannheim und Umgebung“ geben. Zahlreiche Kommunalpolitiker, Behindertenvertreter sowie Betroffene und Angehörige waren der Einladung gefolgt. „Wir wollen Betroffenen und Angehörigen helfen, die neue Lebenssituation zu meistern, und ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen, sie informieren und beraten. Dies tut Blickpunkt Auge unabhängig und kostenfrei,“ fasste Schneider das Konzept zusammen. „Blickpunkt Auge berät, hat Zeit zum Zuhören und informiert zu weiteren Ansprechpartnern und dies fast deutschlandweit,“ so Johannes Egerer von der Koordinationsstelle in Berlin. Besonders hob er die Qualifizierung und regelmäßige Weiterbildung der meist ehrenamtlichen Beratenden hervor. Am Ende seines Vortrags übergab Egerer dem neuen Blickpunkt-Berater für Mannheim und Umgebung, Christoph Graf, sein Zertifikat. Dieser freut sich darauf, den Menschen helfen zu können. In einem Grußwort lobte die Behindertenbeauftragte der Stadt Mannheim, Ursula Frenz, das Engagement des BBSV für blinde und sehbehinderte Menschen. Insbesondere hob sie die Arbeit des Vereins zur Schaffung von mehr Barrierefreiheit hervor. Abgerundet wurde die Eröffnung durch Helena Wöge aus Heidelberg, die aus der Arbeit einer Low-Vision-Optikerin berichtete.

Auch die große Hilfsmittelausstellung im Gemeindesaal der gegenüber der Vereinsgeschäftsstelle liegenden Friedenskirche und die Fachvorträge am Nachmittag im Augarten-Treff des BBSV fanden den Zuspruch von über zweihundert blinden und sehbehinderten Menschen, Augenpatienten und Angehörigen. red

