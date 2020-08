Neuer Kunstrasen ist grün

Matthias Wossidlo (v.l.), Achim Weiher und Bernhard Netzer. © TSV

Während die Bundesligaherren und die Zweitligadamen des TSV Mannheim Hockey noch darauf warten, dass der Ball in den Feldhockeybundesligen wieder rollen darf, hat man bei den Schwarz-Weiß-Roten den Hauptplatz unter dem Fernmeldeturm, auch „Kunstrasen Lavendel“ genannt, mit einem neuen Kunstrasenbelag ausgestattet. Der wurde jetzt mit einer kleinen Feierstunde offiziell seiner neuen Bestimmung übergeben. Unter Beachtung der geltenden Corona-Beschränkungen hatte der Freundeskreis des TSV Mannheim Hockey einige Spender dazu eingeladen.

„Unter den geltenden Bestimmungen konnten wir heute nicht jeden Spender persönlich einladen“, hätte Bernhard Netzer, der beim Freundeskreis für die Spendenaktion verantwortlich zeichnet, am liebsten allen persönlich gedankt. 70 000 Euro der veranschlagten Gesamtkosten von rund 230 000 Euro für den neuen Kunstrasenplatz müssen die Schwarz-Weiß-Roten dabei aus Eigenmitteln aufbringen, ansonsten kommen die Stadt Mannheim und der Badischen Sportbund mit Zuschüssen für die Kosten auf. Unter dem Fernmeldeturm konnte man sich dabei auch auf die Sponsoren Primus Valor und Odenwald Quelle verlassen.

„Wir haben uns beim Belag für ein sattes Grün entschieden, damit sich der Platz gut in die Parklandschaft einbettet“, berichtet Matthias Wossidlo, Zweiter Verwaltungsratsvorsitzender des TSV Mannheim Hockey. Anfang Juli ging die Verlegung des neuen Kunstrasens schneller als gedacht über die Bühne. „Der Untergrund des alten Platzes war in einem besseren Zustand, als wir es erwartet hatten“, freute sich Wossidlo über den raschen Abschluss dieser Arbeiten. Ganz abgeschlossen ist die Kunstrasenspendenaktion des TSVMH damit aber noch nicht. So müssen noch neue Mittelsprenger eingesetzt werden. Die Spendenaktion geht also unter tsvmh.spendentafel.de weiter. aph/red

