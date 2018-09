Auftritt vor der Christuskirche. © red

Mit Beginn des neuen Schuljahres starten die Chorgruppen der Singschule Mannheim wieder ihre Proben. Ab Montag, 10. September, sind interessierte Kinder und Jugendliche zu einer kostenlosen Schnupperstunde eingeladen.

Die Gruppen der Singschule Mannheim zählen derzeit circa 60 Teilnehmer. Der Kinder- und Jugendchor mit Sitz an der ChristusFriedenGemeinde hat derzeit drei Probenorte: im Singschulsaal der Friedenskirche sowie Kindergärten Weidenkörbchen und St. Peter. Die Leitung hat A-Kirchenmusikerin Elke Voelker, langjährige Dommusikerin am Speyerer Dom sowie Kantorin an der Friedenskirche. Mitarbeiterin ist die Musikpädagogin und Kirchenmusikerin an der Friedenskirche Hyunjoo Shin.

Völker betont: „Die Singschule ist offen für jede Konfession. Die ökumenische Singschule kooperiert hauptsächlich mit den Schulen und Kindertagesstätten der Schwetzingerstadt und Oststadt, lädt aber auch Kinder und Jugendliche anderer Stadtteile zum Mitsingen ein.“

Die Singschule Mannheim bietet verschiedene Chorgruppen an: musikalische Früherziehung für Kinder von dreieinhalb bis viereinhalb Jahre, Singschule 1 für Kinder ab viereinhalb Jahren bis zur Vorschule und für Schulanfänger, Singschule 2 für ältere Grundschüler. Bei genügend Anmeldungen besteht ebenso die Möglichkeit der Neugründung eines Jugendchors. Altersgerecht werden die Kinder spielerisch an das Singen herangeführt. Dabei steht die Freude an der Musik und am Klang der eigenen Stimme im Vordergrund. „Wir sehen unsere Ziele vor allem in der Anregung zum Singen und im Entdecken des Körpers als ureigenes Instrument“, so Völker. Singen sei eine überaus sinnvolle Freizeitbeschäftigung. „Mit viel Spaß studieren wir kleinere und größere Stücke ein, die wir dann in Gottesdiensten, bei Veranstaltungen oder Konzerten zur Aufführung bringen“. Die Kinder könnten dabei vor Publikum agieren, an Selbstsicherheit gewinnen und ihre eigene Kreativität entdecken. Anmeldung zur Schnupperstunde unter mail@elkevoelker.de oder telefonisch unter 06206/156318 (vormittags). ost

Info: Infos unter www.singschule-mannheim.de.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 07.09.2018