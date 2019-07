Parkraum kennzeichnen

Zum Artikel „Politiker drängen auf einen Park & Ride-Standort“ vom 7.6.:

Derzeit werden die Straßenbahnschienen in der Schwetzinger Straße ausgetauscht. Es bietet sich an, nach dem Austausch den Parkraum auf beiden Straßenseiten zu kennzeichnen, um sowohl den Fußgängerbereich als auch den Straßenbahnbereich frei zu halten von parkenden Fahrzeugen. Außerdem würde die Maßnahme dazu beitragen, die fast tägliche und nächtliche Lärmbelästigung der Anwohner durch klingelnde und hupende Straßenbahnen, die durch in den Gleisbereich ragende Fahrzeuge ausgebremst werden, zu reduzieren.

Info: Originalartikel unter https://kurzelinks.de/ta4p

© Mannheimer Morgen, Freitag, 12.07.2019