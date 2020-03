Party mit Cicero und Harry Potter

Einmal im Jahr öffnet das Karl-Friedrich-Gymnasium (KFG) seine Türen und zeigt sich von seiner besten Seite. Grundschulkinder, Eltern, Freunde und Verwandte kamen und informierten sich über das Angebot der Schule.

Das Programm mit verschiedenen Mitmachstationen und Aufführungen konnte sich sehen lassen. Ob Masken, Anti-Stressbälle oder Origami-Tiere-Kreativität wurde großgeschrieben. Über Geschichtsunterricht zum Anfassen freuten sich Amelie, Sara und Fee beim Wachstafel–Basteln. Hochkonzentriert leimten die Freundinnen einen Rahmen aus schmalen Holzstäben. Später wurde der Hohlraum mit flüssigem Wachs aufgegossen und fertig war das Notizbuch der Römer.

„Bei diesem alten Tablet kann wenigstens der Akku nicht leer werden“, meinte Lehrer Christian Bechtold lachend. Fast 100 Bastelsätze waren um die Mittagszeit bereits verbaut, so viel Anklang fand die originelle Idee.

Im naturwissenschaftlichen Bereich im 3. Stock stießen die Führungen auf großes Interesse, die Besucher umlagerten die Experimentiertische im Physik- und Chemieraum. Auf der Bühne der Aula präsentierten sich die Instrumentalklassen und die Tanz AG.

Zauberhaft ging es bei der Klasse 7b zu. Die Schüler hatten sich ganz auf Harry Potter eingeschworen. Henrik Siegelmann verteilte an der Eingangstür die Punktekarten. „Bei uns kann man Zaubertricks erraten, Quidditsch spielen oder sich an einem Puzzle versuchen“, erklärte er. Die Klasse 6b hatte einen Staffellauf organisiert, bei dem Grundschüler sich in den Fächern Latein, Deutsch, Geografie und Biologe ausprobierten.

„Salvete!“ begrüßte Lehrerin Anna Windörfer die Zuschauer zur Theateraufführung „Ira deorum“. Die Schüler hatten das Stück selbst geschrieben und vermittelten durchaus glaubhaft, wie viel Spaß eine alte Sprache machen kann, wenn Cicero und Jupiter eine Party feiern.

Im „Forum Latinum“ nebenan staunten die Viertklässlerinnen Sina und Annemarie darüber, wie viele lateinische Begriffe sie schon zuordnen konnten. „Wir wollen den Kindern die Sprache spielerisch näherbringen. Latein ist nicht tot“ warb Windörfer für das altsprachliche Profil.

„Meine Tochter interessiert sich für das Fach Griechisch“, begründete Hendrik Wallert die etwas weitere Anreise aus Ketsch, während er versuchte, seinen Namen mit den fremden Buchstaben zu schreiben. Theresa Frisch aus Neckarau, die mit ihrem 8-jährigen Sohn gekommen war, freute sich über den Austausch mit den Lehrern in einer ungezwungenen Atmosphäre.

Hinter dem „Tag der offenen Tür“ stecke eine Menge Arbeit, erzählte Lehrerin Katja Roth. Zwei Projekttage habe die Schule für die Vorbereitungen angesetzt. Das Thema Nachhaltigkeit werde auch bei dieser Veranstaltung immer wichtiger. Erstmals würde man komplett auf Pappteller und Plastikbecher verzichten. „An den Bewirtungsständen verwenden wir Geschirr, auch wenn es mehr Aufwand ist“, erklärte sie.

Am Stand des Fördervereins verteilten Jochen Haas und Jörg Recknagel Informationsmaterial. „Wir haben heute schon einige Mitglieder gewinnen können“ freute sich Vereinsvorsitzender Haas.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.03.2020