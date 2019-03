Politiker erfreut über Baubeginn

Modell des Jugendtreffs in der Schwetzingerstadt. © red

Die Fraktion von Grünen und SPD im Gemeinderat sowie SPD-Landtagsabgeordneter Boris Weirauch als Vorsitzender des Bezirksbeirats Schwetzingerstadt/Oststadt begrüßen den Baubeginn für den Jugendtreff in der Schwetzingerstadt. Weirauch, Grünen-Stadträtin Melis Sekmen, die SPD-Stadträtinnen Helen Heberer, Nazan Kapan und Lena Kamrad erinnern an die lange Entstehungszeit des Projekts, die anfängliche Ablehnung durch die Stadt und die Probleme bei der Suche nach einem geeigneten Standort. Nun habe sich das „Bohren dicker Bretter“ über 25 Jahre gelohnt. „Nachdem vor Jahren der Gemeinderat wenigstens für mobile Jugendarbeit gesorgt hat, haben wir jetzt endlich eine feste Anlaufstelle“, so SPD-Ortsvereinsvorsitzender Emre Kus. Er ist überzeugt, dass „die Förderung von Jugendlichen die Schwetzingerstadt voranbringt“.

Drei Stadtteile noch ohne Angebot

Wie berichtet, wird das Gebäude hinter dem Kinderhaus auf dem Gelände in der Wespinstraße 2a ab sofort abgerissen. „Wir freuen uns sehr, dass dort der Jugendtreff endlich Realität wird, auch wenn die Jugendlichen, die damals den Bedarf formuliert haben, wahrscheinlich selbst schon Kinder haben“, so Sekmen. Grünen Stadtrat Raymond Fojkar ergänzt: „Auch in Zeiten von Digitalisierung und erhöhter Mobilität brauchen Jugendliche wohnortnahe Anlaufstellen, in denen sie sich in einem geschützten Rahmen treffen können.“ Nach Ansicht der Grünen gehört in jeden Stadtteil ein Jugendtreff. Aktuell gibt es mit Luzenberg, Wohlgelegen und Neuhermsheim noch drei Stadtteile, in denen ein Bedarf besteht. „Wir bleiben dran“, verspricht Fojkar. aph

