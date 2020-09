Prachtbau soll neues Leben eingehaucht werden

Beunruhigt über die Bauarbeiten auf dem Dach des Palais Lanz hatten sich zwei Anwohner der Oststadt an den „MM“ gewandt. Seit vielen Monaten stehe ein Kran einer Bauunternehmung an der Lanz Villa in ihrer direkten Nachbarschaft. Die Aktivitäten ließen sich für sie nicht nachvollziehen. Aber sichtbar für sie sei ein moderner Aufbau im Rohzustand auf dem Dach. „Hat da jemand vor, ein Penthouse drauf zu setzen auf das historische Gebäude?“ fragten die beiden Oststädter.

1913 Privathaus mit 99 Zimmern

Das Palais Lanz zählt zu den faszinierendsten Baudenkmälern der Stadt Mannheim. Es war bei seiner Fertigstellung im Jahre 1913 mit 99 Zimmern das größte Privathaus der Quadratestadt. 90 Jahre wurde es als Fernmeldeamt genutzt, derzeit versuchen private Investoren, dem Prachtbau neues Leben einzuhauchen. Im Jahre 2011 hat die Palais Lanz Immobilien GmbH & Co. KG das Gebäude an der Erzberger Straße 18 erworben. Ursprünglich sollte die Firma Diringer & Scheidel für die neue Eigentümerin das Haus für Gastronomie und Büronutzung umbauen. Auf dem Dach sollte ein Penthouse für Veranstaltungen entstehen. „Aus lärmschutzrechtlichen Gründen ließen sich die Pläne, hier Gastronomie anzusiedeln, nicht verwirklichen“, erklärte der Vertreter der Palais Lanz Immobilien GmbH & Co. KG, Jürgen Staiger.

Das Palais Lanz sowie der 1955 bis 1956 errichtete Erweiterungsbau für das Fernmeldeamt an der Otto-Beck-Straße würden deshalb ausschließlich für Büronutzung umgebaut und die Technik auf den neuesten Stand gebracht. Auf dem Dach werde aus lärmschutzrechtlichen Gründen auch kein Penthouse für Veranstaltungen gebaut, sondern ein kleiner Dachpavillon mit Umlauf zur internen Büronutzung. Der Aufbau auf dem Dach erfolge im Einklang mit dem Denkmalschutz. Denn das derzeitige Dachgeschoss entspricht nicht dem ursprünglichen Zustand des von 1907 bis 1913 im Auftrag von Karl und Gisella Lanz durch Architekt Eugène Saint-Ange errichteten Gebäudes. 1923, als die Villa Lanz in den Besitz des Reichstelegraphenamtes überging, trug man das ursprüngliche zehn Jahre alte Mansarddach mit den bildhauerisch gestalteten Gauben ab und ersetzte es durch ein Vollgeschoss mit Flachdach und Balustrade.

Repräsentationsräume restauriert

Die 2018 begonnenen Umbauarbeiten sollen in etwa einem Jahr abgeschlossen sein. Ein bis zwei Jahre dauern werde hingegen die Restaurierung der erhaltenen Repräsentationsräume im Erdgeschoss, wo Kabel in fast 100 Jahren Fernmeldeamt Schäden anrichteten, so Staiger.

Die Abteilungsleiterin des Städtischen Denkmalschutzes, Monika Ryll, beschrieb die Räume einmal so: „Der über fünf Meter hohe Speisesaal ist vollflächig bis zur Decke vertäfelt beziehungsweise stuckiert und zeigt ein hohes handwerkliches Können, das in Mannheim in privater Wohnarchitektur seinesgleichen sucht. Auch der direkt angrenzende Salon weist eine schöne dunkle Vertäfelung mit aufwändigen Holzschnitzarbeiten auf. Der Deckenstuck ist in kräftiger Kassettierung ausgeführt“.

