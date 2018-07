Premiere beim Minimarathon

Anzeige

Haass übergab die Spende wie in jedem Jahr an Schwester Telma vom Bethanien-Orden. Für den Nachwuchs des Kinderhaus Neckaraufer war die Teilnahme am Schillerlauf eine Premiere. „Ja, wir sind zum ersten Mal dabei“, meinte Sabine Donnerstag. „Wir können uns aber gut mit dem Thema der Veranstaltung identifizieren und wollen mit unserem Einsatz andere Kinder in Not unterstützten“, wie die Erzieherin betonte.

Für Lisa und Stella war der Rundlauf im Unteren Luisenpark ein toller Spaß. „Wir waren schon im vergangenen Jahr dabei“, berichteten die beiden Zehnjährigen vom Kinderhaus Torwiesenstraße. Es mache Freude zu Laufen, erklärte Lisa. „Wir haben extra für diesen Tag trainiert“, wie ihre Freundin Stella verriet. Angefeuert wurde der Nachwuchs nicht nur durch zahlreiche Mütter und Väter vor Ort. Auch Triathletin und mehrfache Ironmenfinisherin Daniela Weber gab beim Startschuss alles, um die Mädchen und Jungen zu motivieren. „Ich habe die Organisatorin Wilma Haass bereits vor vielen Jahren kennengelernt“, wie Weber erklärte. Diese habe sie gefragt, „ob ich nicht Lust hätte meine Erfahrungen an die Kinder weiterzugeben“, erinnerte sie sich.“ Nun wolle sie dem Nachwuchs den Spirit und den Spaß am Laufen vermitteln, wie die Triathletin betonte.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.07.2018