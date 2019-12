Puppenfee verzaubert

The-Park-Schüler auf der Bühne in Frankenthal. © Holger Schröder

Mit gleich zwei Vorstellungen und mit kompletter doppelter Besetzung begeisterte die Ballettschule The Park – Studio Oststadt – das Publikum im CongressForum Frankenthal. Als der Vorhang sich öffnete überzeugte gleich schon das kunterbunte Bühnenbild von Astrid Vogel die Zuschauer.

Die eigentliche Geschichte wird von den Solisten erzählt, dem Puppenmacher, den Gesellen, der Bauerfamilie, der Adelsfamilie, den Solopuppen und von der wunderschöne Puppenfee – ausdruckstark und mit viel tänzerischem Können. Elena Kuhn und Clara Hecht brillierten hier mit ihrer Spitzentanztechnik und mit feinem Ausdruck. Auch die kleinen Szenen mit dem Postboten und dem Mädchen mit einer kaputten Puppe bereichern die Geschichte. Der Höhepunkt aber waren die Kleinen. Trachtenpuppen, Babypuppen, Puppenfeen und Teddybären raubten den Großen mit Leichtigkeit die Show. Am Ende wurden aber alle Tänzer und Tänzerinnen mit viel Applaus belohnt. Eileen Murphy und Günter Haag zeigten wieder viel Gespür für die Kinder in ihren Choreographien.

Gekonnt und mit viel Liebe

Den zweiten Teil der Vorstellung gestalteten die älteren Schüler mit Spitzentanz, Jazz, Modern gekonnt und mit viel Liebe zum Tanz. In kleinen Zwischenstücken zeigten jüngere Kinder ihre ersten Moderntänze, gefühlvoll und großem Talent. Rasant begeisterten die Jazztänze voller Tempo. Besonders das Solo von Clara Hecht und die Interpretation von Fratre ( Arvo Pärt ) durch die größeren Schülerinnen kamen bei den Zuschauern an, die mit langem Applaus die Darsteller belohnten. Bedauert wurde nur, dass eine Mannheimer Ballettschule kein geeignetes Theater in Mannheim finden kann und alle Beteiligten nach Frankenthal fahren müssen. red/aph

