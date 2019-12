Quartierbüro als Anlaufstelle für Bewohner

Da standen Schilder auf dem Tisch, auf denen geschrieben stand: Hummus, Bulgursalat oder Fattah. Für diejenigen, denen das zu fremd klang , gab es aber auch Quiche, Nudelsalat oder Weihnachtsgebäck. Das Quartierbüro des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in der Schwetzingerstadt feierte in seinen hellen Räumen sein einjähriges Bestehen mit einem gemütlichen Brunch.

Offene Treffs

„Manche, was sich hier entwickelt hat, ist ein richtiger Selbstläufer geworden“, stellt Daniel Bockmeyer, der Ansprechpartner des DRK fest. Er erklärt auch den Sinn des Quartierüros. Es soll einen zentralen Netzwerkknoten im Stadtteil Schwetzingerstadt bieten. Über ein niedrigschwelliges Angebot sei das DRK-Quartiersbüro eine Begegnungsstätte für alle Menschen in der Schwetzingerstadt und darüber hinaus. Gleichzeitig wollen die Mitarbeiter für die Anwohner eine Anlaufstelle bei Fragen sein. Gleichzeitig soll Unterstützung gegeben werden, um eigene Projekte zu initiieren, umzusetzen und sich für das Quartier einzubringen. „Die Angebote werden erstaunlich gut angenommen. Vieles entwickelt sich fast von allein“, so Bockmeyer.

Auf drei Säulen steht das Angebot in der Schwetzingerstraße: Mehrgenerationen, Leben und Wohnen im Alter, und Migration und Integration. Da werden Projekte, die von älteren Menschen für Jüngere gedacht sind, oder umgekehrt, von jungen Menschen für Ältere umgesetzt. Es werden unter anderem offene Seniorentreffs und -tanzcafes in Zusammenarbeit mit den Bewohnern des Franz-Islinger Hauses angeboten. Zu den Integrationskursen für Neuankömmlinge gehört in erster Linie der Austausch auf Augenhöhe mit Deutschen oder Migranten, die schon lange in Deutschland leben. Dabei werden Sprache und Kultur ganz nebenbei gestärkt und vertieft.

Bei dem Jubiläumsbrunch war kein Stuhl mehr frei. Überall fanden Gespräche statt. Mittlerweile hat sich ein Organisationsteam aus 17 Freiwilligen gebildet, das vieles organisiert und koordiniert. Cara Schwab, Rahel Vono und Christoph Gröber können es sich gar nicht mehr vorstellen, dass es diese Zusammenkünfte vor einem Jahr noch nicht gab. „Das macht einfach Spaß, sich hier zu engagieren“, stellen die Drei fest. Nicht nur, dass man neue Leute kennenlerne, man könne sich auch gut vernetzen, ist für sie Grund genug, sich im DRK-Quartierbüro zu engagieren. Übrigens handelte es sich bei den eingangs erwähnten Köstlichkeiten um Gerichte, die vor allem Syrerinnen mitgebracht hatten. Jedenfalls fand jeder Besucher das, worauf es ihn gerade gelüstete.

