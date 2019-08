Quirliges Leben an der Einkaufstraße genießen

Mannheim.Günter Leischner ist ein Kind der Schwetzingerstadt. „Die Schwetzingerstadt ist meine Heimat, obwohl ich in der Oststadt geboren wurde“, sagt er. Als Vorsitzender des 1978 gegründeten örtlichen Bürgervereins (von 1989 bis 2009) hat er aber per Satzungsänderung dafür gesorgt, dass die Oststadt mit in den Namen aufgenommen wurde, weil viele Gründungsmitglieder aus der Oststadt kamen, was

...