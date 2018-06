Ralf Knapp zwei weitere Jahre Vorsitzender

Anzeige

„Wir waren, wie immer, aktiv für die Gewerbetreibenden und Bewohner des Stadtteils“, erklärte Vorsitzender Ralf Knapp bei der Mitgliederversammlung der Aktionsgemeinschaft der Gewerbetreibenden Mannheim Ost e.V. (ADG) im Trafohaus. Der Vorsitzende berichtete: „Der Stammtisch bei Michael Maas weist eine steigende Tendenz auf.“ Werbewirksam sei nicht nur der von Imad Karim von Strong Shadow gedrehte Film „Mannheims Beste“ über die ADG, sondern auch die neu gestaltete Internetseite. Erfolgreich seien auch wieder das Stadtteilfest Schwetzingerstadt/Oststadt mit Tombola und die Lange Nacht der Kunst und Genüsse der Gewerbetreibenden gewesen.

„Ein Publikumsbringer dabei war die Eröffnung in der Friedenskirche.“ Doch weil 17 Uhr zu früh war, will die ADG die Lange Nacht in diesem Jahr erst um 18 Uhr eröffnen. Zum zweiten ADG-Weinfest seien so viele Besucher gekommen, dass es eng wurde am ADG-Platz Ecke Augarten-/Seckenheimer Straße. Deshalb will der Vorstand versuchen, den Platz Ecke Otto-Beck-/Seckenheimer Straße, wo auch das Stadtteilfest stattfindet, für das dritte Weinfest zu bekommen. „Gelungener Abschluss des Jahres 2017 war die traditionelle Weihnachtsbaum-Illumination“, so Knapp.

Mit einem gut besuchten Neujahrsempfang beim ADG-Mitglied Planetarium starteten die Gewerbetreibenden dann ins Jahr 2018. Zum geplanten Fahrradweg an der Grünanlage Wasserturm erklärte Knapp: „Den haben wir ebenso abgelehnt wie der Friedrichsplatzverein.“ Besser wäre ein Fahrradweg an der Augusta Anlage auf den breiten Gehwegen.