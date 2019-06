Regeln für Taxen am Bahnhof

Für Boris Weirauch schloss sich an diesem Abend ein Kreis: Vor Jahrzehnten startete der Sozialdemokrat, der heute im Landtag sitzt, als Mitglied des Bezirksbeirates seine politische Karriere. Auf die Entwicklung des sogenannten Postareals (heute Kepler-Quartier), das lange brach lag, hat er immer wieder gedrungen. Nun gibt er als Sitzungsleiter in der Schwetzingerstadt/Oststadt sein Amt ab und hört auch als Stadtrat auf. Das Postareal – teilweise neu bebaut – bleibt dennoch auf der Tagesordnung. Denn: Der auch von ihm geforderte Durchstich für den Verkehr hinter dem Busbahnhof in Höhe der Kopernikusstraße zur Reichskanzler-Müller-Straße lässt weiter auf sich warten. Dafür wird der Taxi-Verkehr geordnet.

Dezernenten sollen übernehmen

Ein bisschen Wehmut schwang mit, als sich Weirauch im Trafohaus von dem Gremium verabschiedete. Künftig soll, so Weirauch, ein Bürgermeister den Bezirksbeirat leiten, die Stadt verspricht sich dadurch eine Aufwertung der Arbeit. Ende Juni soll es soweit sein. Schon jetzt steht nach dem Ergebnis der Kommunalwahl aber fest: Die Grünen erhalten vier, CDU und SPD zwei, Freie Wähler, Linke, AfD und FDP jeweils einen Sitz im künftigen Vorort-Parlament.

25 Jahre, berichtete Weirauch, hätten die Parteien im Stadtteil für eine Neuordnung des Verkehrs am Bahnhof gekämpft. Nun habe es zwar mit der verlängerten Keplerstraße eine Entlastung bei der Durchfahrt gegeben. „Doch dafür stehen überall die Taxis herum“, bemängelte Andreas Ulbrich (Die Linke), dass Fußgänger und Radfahrer kaum mehr richtig durchkämen. Neben dem offiziellen Taxistand vor dem Hauptbahnhof würden sich die Autos auch auf dem Weg für Fuß- und Radverkehr ab der Borelly Grotte breitmachen. Ulbrich: „Das geht doch nicht.“

Zurück an den Ursprungsort

Die Taxen hatten während der Bauphase des Kepler-Quartiers – als die ursprüngliche Aufstellfläche entlang der Heinrich-von-Stephan-Straße wegen der Baustelle nicht benutzbar war – die Erlaubnis, sich auszubreiten, erläuterte Harald Born vom zuständigen Fachbereich Sicherheit und Ordnung der Stadt die Lage. Jetzt aber werde der Überlauf wieder zurückgenommen, müssten die Transporter erneut entlang der Heinrich-von-Stephan-Straße platziert werden. Born: „Die Platzfläche neben dem Taxistellplatz darf nicht mehr benutzt werden, die Fahrzeuge müssen weg vom Bahnhofsgelände“, so Born. Entsprechende Verkehrszeichen würden vorbereitet. Absperr-Poller, wie von Politikern angesprochen, seien aber nicht vorgesehen. Über alle Neuregelungen werde die Taxizentrale umgehend informiert.

Der hintere Durchstich in Höhe der Kopernikusstraße, erfuhren die Politiker noch, wird voraussichtlich bis Ende 2020/ Anfang 2021 fertiggestellt – dann, so hofft man, ganz ohne das SPD-Politiker Boris Weirauch darauf drängen muss.

