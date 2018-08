Reisröllchen und Lachs vom Profi

Was Krebsfleisch, Thunfisch, Lachs und Reis gemeinsam haben? Ganz einfach: Sie sind die Hauptbestandteile von Sushi, das in Japan mindestens genauso beliebt ist wie in Deutschland die Curry-Wurst. Seit Anfang April können nun auch erstmals die Bewohner der Schwetzingerstadt die japanische Leibspeise probieren.

Genügend Erfahrung

Denn seit knapp vier Monaten hat nun auch die Schwetzingerstadt ihr erstes Sushi Restaurant. Geleitet wird es von der 23-jährigen Vietnamesin Thanh-Hien Le. Genügend Erfahrung bringt die neue Gastronomin mit, denn sie war nach ihrer Ausbildung zur Restaurantfachfrau in der Lounge im Stadthaus N1 aber auch vorher während ihrer Schulzeit in der Tulla-Realschule schon jahrelang in der Tokyo Sushi Bar ihres Vaters Thanh-Hien Le in der Innenstadt als Aushilfe tätig. Mehrere Jahre hat sie dort Sake Maki, also Sushi-Rolle mit Lachs oder Tamago Maki, also japanisches Eieromelett, zubereitet, bis sie nun den Schritt in die Selbstständigkeit wagte.

Am 10 April, dem Geburtstag ihres Vaters, hat Thanh-Hien Le in der Seckenheimer Straße ihre erste Sushi-Bar eröffnet. Nach monatelanger Vorbereitung feierte sie die Eröffnung mit zahlreichen Gästen: Sushi-Fans, Stammgästen und Freunden. Le‘s Sushi Bar öffnete ihre Türen im ehemaligen Bierlokal „De Fürscht“. Bereits im Dezember hatte Thanh-Hien Le das klassische Bierlokal übernommen und sich dazu entschlossen, alles von Grund auf neu zu machen, anstatt nahtlos offenzulassen.

Jetzt ist die frühere Kneipe kaum noch wieder zu erkennen. Wild durcheinander gewürfelte Deko ist einer klaren Linie gewichen, helles Creme an den Wänden, eigens angefertigte Designer-Leuchten, schlichtes dunkles Mobiliar, japanische Kunst und gedimmtes, weiches Licht.

Nicht ohne Grund hat sich Thanh-Hien Le die Schwetzingerstadt dafür ausgesucht. „Die Seckenheimer Straße ist belebt und trotzdem ist es hier nicht so stressig wie in der Stadt.“ Außerdem gibt es hier kein zweites Restaurant, in dem die Reisröllchen frisch zubereitet über die Ladentheke gehen. Bei den Bewohnern der Schwetzingerstadt scheint diese kulinarische Köstlichkeit sehr gut anzukommen. „Vor allem die jungen Leute probieren Sushi“, sagt die selbstbewusste junge Frau hinter dem Tresen, die von ihren Eltern und einem Onkel bei der Gestaltung der Räume und Zubereitung des Essens tatkräftig unterstützt wird. Interessiert an den Sushi-Platten, die es übrigens auch in der vegetarischen Variante ohne rohen oder geräucherten Fisch dafür aber mit Avocado gibt, sind aber auch die Älteren.

Ein Familienbetrieb

Le‘s Sushi Bar ist ein Familienbetrieb, der dies auch lebt durch eine gastfreundliche Atmosphäre. Inhaberin Le ist ihren Eltern, die sie immer unterstützt haben, unendlich dankbar. Vor allem von ihrem Vater, der ihr Vorbild und Meister ist, hat sie viel gelernt.

Und warum japanische und nicht vietnamesische Küche? „Japanisches Essen ist gesund, geht schnell und alles wird frisch zubereitet“, sagte Thanh-Hien Le.

