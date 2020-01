Repair Café in der Friedenskirche

Die ChristusFriedenGemeinde organisiert am Samstag, 11. Januar, 11 bis 15 Uhr, wieder ein Repair Café im Gemeindehaus der Friedenskirche, Traitteurstraße 50. Lampen, Föhne, Kleidung, Fahrräder, Spielzeug, Kleinmöbel, Geschirr – alles, was nicht mehr funktioniert, kann mitgebracht werden. Mit Hilfe von Experten wird es repariert. Mittlerweile kann das Repair Café-Team auf einige Erfahrungen zurückblicken: Die Quote der erfolgreichen Reparaturen lag noch nie unter 60 Prozent und schon mehrere Male bei 100 Prozent. Außerdem hat sich gezeigt, dass das Café ein guter Ort ist, um ein wenig zu klönen. ost

© Mannheimer Morgen, Freitag, 10.01.2020