Romanvorlage einfühlsam auf die Bühne gebracht

Anzeige

Wie zeitgemäß ist der Stoff des Kinderbuchs „Die rote Zora“ von 1941? Offenbar mehr, als es einem recht sein möchte, denn Kinderbanden gibt es verstärkt in diesem reichen Land. Angesiedelt an der Adriaküste Kroatiens scheint sich über 70 Jahre später eine Parallele zu unserer Situation ergeben zu haben, die die Mittelstufenschüler des Liselotte-Gymnasiums in ihrer Theater AG erkannt und nun mit viel Empathie auf die Bühne gebracht haben. 20 Schülerinnen und zwei Schüler aus den Klassenstufen 7 und 8 hatten Ende Februar sehr intensive Probentage mit ihren Lehrerinnen Nina Frind und Lena Stadler im Theater-Landheim verbracht.

Leben in der Burgruine

Das Buch geht auf echte Personen zurück, macht es wahrscheinlich deswegen so authentisch. Autor Kurt Held, ein Pseudonym, lernte 1940 auf einer Jugoslawientour ein wildes Mädchen mit roten Haaren kennen – Zora. Sie leitete eine Jugendbande und öffnete dem Schriftsteller ihre Welt, die er später in seinem intensiven Werk festhalten konnte. Diebe, Freunde, Abenteurer – das ist die Gruppe von Jungen und einem Mädchen, die in einer Burgruine leben, aus blanker Not stehlen und sich vor allem keine Vorschriften machen lassen.

Zora, gespielt von Shreya Sridhar, verstand es, genau diese Mischung aus Selbstbewusstsein und Zwangslage sehr gut zu übermitteln. Ihr bester Freund in dem Küstenstädtchen Senj wird Branko, ausdrucksstark gespielt von Vasili Koshkadze. Durch die Geschichte führten die Dorfbewohner, die immer wieder Ziel der wilden Streiche sind. Nur der alte Fischer Gorian hat Verständnis für die Waisen. Doch der mächtige Bürgermeister droht die Existenz Gorians – hier ganz entzückend Greta Enßlin – zu zerstören. Zora, eine Art weiblicher, moderner Robin Hood, und ihre Freunde helfen ihm.