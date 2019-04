Rückenwind für den Breitensport

Der TSV Mannheim von 1846 hat mit dem Eintrag in das Vereinsregister Anfang April einen eigenen Förderverein, der jetzt der Presse vorgestellt wurde. Mannheims größter Breitensportverein blickt auf eine lange und bewegte Tradition zurück. Seit über 170 Jahren schätzen die Mannheimer ihren Turn- und Sportverein an zentraler Stelle in der Oststadt. Heute zählt der TSV, der im Vorfeld der Revolution von 1848 gegründet wurde, fast 5000 Mitglieder. In 20 verschiedenen Sparten wird auf dem neuen Vereinsgelände am Fernmeldeturm Sport getrieben.

Sieben Gründer

Um den Sportverein im Stadtteil zu unterstützen, haben sich sieben engagierte Mannheimer am 22. September 2018 zusammengefunden und den „TSV 1846 Förderverein“ gegründet: Friedrich von Hase, Herbert Dechant, Ralf Hempel, Thomas Westwood, Isolde Gauch, Maike Tjarda Müller und Bernd Kupfer. „Ich freue mich, dass wir so kompetente Gründungsmitglieder gefunden haben und hoffe, dass sich viele Mannheimer dazu bereit erklären, uns zu unterstützen“, sagt die 1. Vorsitzende, Maike-Tjarda Müller. Gemeinsam mit Bernd Kupfer (2. Vorsitzender) und Isolde Gauch (Schatzmeisterin) bildet sie den Vorstand des Vereins.

Auf die Frage, warum sie einen Förderverein gegründet haben, erklärte Kupfer: „Es gibt eine hohe Fluktuation im Verein; damit die vielen, die mit dem Verein verbunden sind, nicht ganz verloren gehen, haben wir den Förderverein gegründet.“ Vorsitzende Müller, die Anwältin spezialisiert auf Medizinrecht ist, weiß den Einsatz der Mannheimer sehr zu schätzen: „Ich bin richtig angetan von der Idee und freue mich, dass wir gemeinsam mit den Mannheimer Bürgern Pläne entwickeln und umsetzen können.“ Ziel sei es vor allem, den Kinder- und Jugendsport zu fördern, aber auch den Seniorensport sowie die Entwicklung von Inklusions- und Integrationssport. „Insbesondere im Außenbereich kann noch was gemacht werden, zur Erfüllung von Sonderwünschen, wofür im Vereinsetat kein Geld da ist“, überlegt Kupfer. Der Unternehmer und CDU-Stadtrat ist Mitglied im Vorstand des TSV.

Spielplatz als erstes Projekt

Eine Mitgliedschaft im Förderverein kostet für Privatpersonen 46 Euro im Jahr, für Familien 60 Euro. „Aber auch Firmen können sich mit einem Mindestbeitrag von 246 Euro im Jahr oder mit Sponsoring in den Förderverein einbringen“, erklärt Müller. Mit dem Geld soll als erstes Projekt ein Kinderspielplatz beim vereinseigenen Restaurant Lavendel installiert werden. „Ich denke, das ist für Sportler, Mitarbeiter und Besucher eine gute Idee“, glaubt Bernd Kupfer.

Präsentieren wird sich der Förderverein gemeinsam mit dem Turn- und Sportverein erstmalig am 29. Juni im Rahmen des großen Sommerfestes des TSV ab 14 Uhr. „Wir werden gemeinsam mit den Vorstand des TSV für Fragen zur Verfügung stehen. Und wir haben natürlich ganz viele Beitrittserklärungen in der Tasche“, sagt Maike-Tjarda Müller. ost

