Rundgänge durch die Stadtparks

Die Gemeinderatsfraktion der Grünen lädt für Dienstag, 11., und Mittwoch, 12.September, zum öffentlichen Spaziergang mit der zuständigen Umweltbürgermeisterin Felicitas Kubala in die beiden Mannheimer Stadtparks ein. Über die Frage, wie sich die Anlagen weiterentwickeln müssen, um auch in Zukunft für Besucher attraktiv zu bleiben, wollen die Politiker mit Interessierten ins Gespräch kommen. Dabei geht es auch um mögliche Beteiligungsformate für die Bürger. Der Eintritt ist für die Teilnehmer der Spaziergänge frei. Treffpunkt im Herzogenriedpark ist am Dienstag, 11. September, 16.30 Uhr, der Haupteingang Neuer Messplatz. Im Luisenpark beginnt der Spaziergang am Mittwoch, 12. September, 17 Uhr, am Haupteingang Theodor-Heuss-Anlage Beide Rundgänge dauern jeweils 90 Minuten. aph

© Mannheimer Morgen, Freitag, 07.09.2018