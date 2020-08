Schüler vermissen soziales Leben

Neuerdings erstrahlen die Wände im Verwaltungstrakt der Pestalozzi-Grundschule, rund um die Bürotür von Schulleiterin Stefanie Hagemann, in bunten Farben. Von 16. März bis zum Ende der Pfingstferien war die Bildungsstätte wegen der Corona-Pandemie geschlossen, weshalb die Schülerinnen und Schüler daheim im Homeschooling und im Fernunterricht in Eigenverantwortung lernen mussten. Was fehlt dir gerade am meisten? Diese Frage stand dann im Mittelpunkt eines Malwettbewerbs in Bezug auf die Corona-Krise. Im kleinen Kreis mit Schülern, Eltern und Klassenlehrern prämierte nun Schulleiterin Stefanie Hagemann die drei besten Kinderbilder des Wettbewerbs.

Sehnsüchte auf Papier

Mit Wasserfarben malten die Kinder kreative Bilder in Malblockgröße, die ihre Sehnsüchte und Bedürfnisse zum Ausdruck bringen, bezogen auf die letzten vier Monate seit dem Herunterfahren des gesellschaftlichen Lebens. Zur Vernissage verhüllten ein grünes, ein blaues und ein gelbes Tuch die drei besten Einreichungen, und nacheinander gab Schulleiterin Stefanie Hagemann, die seit November 2019 die Pestalozzi-Grund- und Werkrealschule führt, den Blick frei auf die farbintensiven Resultate.

An die drei Gewinner verteilte Hagemann einen Lego-Bausteinkoffer, eine Box mit 60 Filzstiften und ein Playmobil-Schulzimmer. Außerdem erhielten alle Teilnehmer einen eigens gedruckten Ausstellungskatalog des Malwettbewerbs. Zur Bewertung der kunstvollen Gemälde hatten die Lehrer eine fachkundige Jury gebildet. „Wenn ihr später Künstler werdet, werdet ihr gefragt, wo euer Ausstellungskatalog ist“, erklärte Schulleiterin Stefanie Hagemann in ihrer Ansprache. Für gewöhnlich sei der Flur der Pestalozzi-Schule trist und grau, aus diesem Grund sorgen die Exponate für regenbogenfarbene Frische.

„Mara, kannst du zu deinem Bild etwas sagen?“, ermutigte Schulleiterin Hagemann die Kinder, aus sich heraus kurz in ihre künstlerischen Arbeiten einzuführen. Wie in einem echten Museum besitzt jedes Gemälde zur Identifikation und Zuordnung einen aussagekräftigen Titel. Deshalb hört das Bild von Schülerin Elin Pudil von der Klasse 1c auf den Namen „Ich vermisse die Schule“. Das bunte Bild zeigt einen von lebhaften Mädchen und Jungs bevölkerten Schulhof.

Auf Platz zwei landete Clara Pudil aus der Klasse 4c, die ältere Schwester von Elin. Ihr Bild trägt den Titel „Zusammenarbeit“, das detailreiche Werk zeigt einen Gruppentisch in einem Klassensaal mit etlichen Kindern, zwei dieser Figuren unterhalten sich, die anderen widmen sich einer Schulaufgabe. Mit ihrem Gemälde „Schulunterricht“ belegte Mara Indus (Klasse 2b) den dritten Platz.

Während der staatlich verordneten Isolation im Heimunterricht habe den Mädchen und Jungs, so steht es im Ausstellungskatalog, das soziale Leben des Schulbesuchs gefehlt. Das Gewinnerbild von Malerin Elin Pudil wird das Titelbild des nächsten Hausaufgabenhefts im Schuljahr 2020/2021 an der Pestalozzi-Grundschule.

Nach den Sommerferien wird der Unterricht an der Schule wieder im Regelbetrieb stattfinden. „Sollte es eine zweite Corona-Welle geben, haben wir uns darauf vorbereitet“, versicherte Schulleiterin Hagemann. Zum Ende des Schuljahres 2019/2020 wird die Werkrealschule aufgelöst – eine Entscheidung der Stadt als Bildungsträger.

