Spielsachen wecken Emotionen

Schon viele renommierte Künstler haben in der Galerie der Tullarealschule ausgestellt. Es wurden zum Beispiel Arbeiten von Martin Noèl, Sigmar Polke, Antoni Tapies, Klaus Staeck, Günter Grass und Horst Janssen gezeigt. In den lichten Gängen mit den Kreuzgewölben kommen sie besonders gut zur Geltung. Die Bedeutung von Kunst und ihre gesellschaftliche Relevanz sind der Schule nicht nur bewusst, sondern sie fördert sie gezielt.

Neugierig werden

Um sie wirklich erlebbar zu machen, soll nicht nur der Betrachter ins Museum gehen, sondern die Werke nah an den Betrachter heranzubringen. Man hat sich dabei hohe Vorsätze bestimmt: Die Schülerinnen und Schüler lernen mit der Kunst produktiv umzugehen, ihren Sinn zu erschließen, den eigenen Horizont zu erweitern, Fantasie einzusetzen, Fremdes kennenzulernen, Vorurteile abzubauen, neugierig zu werden. Nicht zuletzt soll Freude und Lust am Sehen bereitet werden. Dabei spielen die persönliche Vermittlung und die unmittelbare Auseinandersetzung vor den Arbeiten eine wichtige Rolle. So jedenfalls steht es auf der Webseite der Schule. An die Praxis wurde dabei auch gedacht, denn manche Schüler rahmen die Bilder und bereiten durch Hängung und Gestaltung der gesamten Ausstellung in Zusammenarbeit mit Lehrkräften und den beteiligten Künstlern die Ausstellung vor.

Die Künstlerin, deren originellen Werke bis zum Juli hier bewundert werden können, Sabine Effinger, ist keine Unbekannte. „Ich bin extra wegen ihr hierher gekommen“, berichtet die Mannheimer Gartendesignerin Sonja Maria Kaas, die ihre Kollegin bereits aus den Jahren 2006 und 2008 kannte, als diese schon einmal in Mannheim und Schwetzingen ausstellte. Werner Neumann, Flohmarktgänger und Sammler von interessanten Gegenständen aller Art, war von der Konzeption der Schau sehr angetan: „Aus etwas Weggeworfenem Kunst machen, den Wert darin erkennen, das überzeugt mich!“