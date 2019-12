Spinnen als Glitzer-Tattoos

In einem Unterrichtsraum streckten die Mädchen und Buben an einem Tisch die Ärmchen aus, um sich die Haut mit farbenfrohen Tattoos verschönern zu lassen. Dabei verwendeten die beiden Lehrerinnen Nora Glatzel und Edina Piechatzek bunte Lackflüssigkeiten mit Schablonen. An dieser Station, die sich großer Beliebtheit erfreute, bildete sich eine ungeduldige Warteschlange. „Die Jungs mögen am liebsten Motive wie Skorpione und Spinnen, die Mädchen dagegen Blumen und Pferde. Hauptsache es glitzert“, erklärte Lehrerin Nora Glatzel. Auf ihren verschiedenen Stockwerken feierte die Pestalozzi-Grundschule das Schulfest „Winter Wonderland“ mit Akrobatikshow, Musiktheater, Upcycling-Stand, märchenhaftem Vorlesezimmer und internationalem Büfett. Seit Ende November ist Stefanie Hagemann die neue Schulleiterin der Pestalozzi-Schule im Stadtteil Oststadt/Schwetzingervorstadt

Etliche Kinder stürmten aufgeregt die Treppen hoch und runter, weshalb in dem Altbau der Pestalozzi-Schule ein hoher Lärmpegel herrschte. Denn in der Bildungseinrichtung gab es allerhand zu entdecken. „Beim Sommerfest hatten wir bereits ein Lackieren der Fingernägel für die Kinder angeboten“, erläuterte Glatzel im drängend vollen Tattoo-Zimmer. „Wenn die Kinder ein Tattoo auf den Arm bekommen, müssen sie einen Zauberspruch aufsagen, sonst hält das Bild nicht“, schilderte die blonde Pädagogin.

Vögel im Winter

Im Erdgeschoss auf dem Flur betreute unterdessen Kira Dziadek, die seit drei Jahren an der Pestalozzi-Schule unterrichtet und Klassenlehrerin der Klasse 1c ist, einen Stand mit selbst gebastelten Vogelfutterglocken. Anhand von Informationsplakaten, die im Hintergrund hingen, konnten sich die Besucher dort über das biologische Thema „Vögel im Winter“ informieren, wie die gefiederten Lebewesen die kalte Jahreszeit verbringen. Für drei Euro das Stück durften die Besucher die Vogelfutterglocken kaufen. „Wir hatten gerade Projekttage von Mittwoch bis Freitag. Manche haben was gebastelt und die Klasse 4a hat ein Theaterstück einstudiert“, schilderte Lehrerin Kira Dziadek. „Für unsere Futterglocken haben wir die Erd- und Haselnüsse geknackt“, berichtete die Pädagogin.

Oben im zweiten Stock führte die Klasse 4a das Musiktheaterstück „Die Jahreszeitenmaus“ zweimal auf. Es handelt von Feldmäusen, die einen Nahrungsvorrat für den Winter horten müssen. Inmitten bunter Kulissen aus Tüchern, die einen Märchenwald mit Lebkuchenhaus darstellten, brachten die Heranwachsenden das musikalische Theaterstück, untermalt mit perkussiven Instrumenten, zur Aufführung. Dazu sangen die Kinder die Handlung unterstützende Lieder („Sag mir, wo die Farben sind, weggeweht vom Winterwind“). Als Erzählerin nahm an dem Theaterstück die zehnjährige Schülerin Leyel Karadas teil.

In der oberen Turnhalle befand sich ein Stand der Kinder- und Jugendbuchhandlung „Murkelei“ aus Heidelberg, an dem Kinderbücher der Autoren Astrid Lindgren, Kirsten Boie und Silke Lambeck auslagen. „Ich habe diese Buchhandlung vor einem Jahr eröffnet. Mein Wunsch nach Selbständigkeit war schon länger da“, erklärte Inhaberin Julia Sunderer. Zurück geht der fantasievolle Name der Buchhandlung auf die „Geschichten aus der Murkelei“ des Schriftstellers Hans Fallada. Für Vertretergespräche und den Einkauf besucht Buchhändlerin Julia Sunderer häufig im Herbst die Frankfurter Buchmesse. hfm

