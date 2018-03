Sprechstunde bei Dr. Danton

Anzeige

Was passiert, wenn literarische Figuren aufeinandertreffen, die in ihrem Werk eigentlich festsitzen? Genau das, was der Literatur- und Theaterkurs des diesjährigen Abiturjahrgangs des Liselotte-Gymnasiums auf die Bühne gebracht hat. An zwei Abenden bot sich dem begeisterten Publikum in der Cafeteria der Schule eine absurde Folge unmöglicher Begegnungen unter dem treffenden Titel „Autornom“.

Wohlbekannte Figuren

Den Autoren entwanden sich ihre Figuren. Johann Wolfgang Goethe (Valentin Vollmer), Max Frisch (Valeria Huesmann) und Peter Stamm (Anna Frener) eröffnen das Stück, indem sie ihre Erfindungen vorstellen: Faust (Alexandra Kummer) und Gretchen (Laura Simonis), Walter Faber (Viktor Weklak) und Agnes (Susanne Kummer) mit ihrem Schweizer Sachbuchautor (Louisa Lahr): Alles Figuren, die allen Abiturienten wohlbekannt sind und mit den sie sich zwei Jahre lang auseinandersetzen mussten. Kaum sind die Figuren zum Leben erwacht, finden sie sich in einer psychiatrischen Einrichtung wieder (P-such-iatrie), die von Dr. Danton (Franziska Welker) höchstselbst geleitet wird. Der entwickelt einen Therapieplan, der keine überzeugende Richtung hat und vor allem ins Leere läuft oder wie es Danton ausdrücken würde, ins Nichts mündet.

Der Revolutionär aus dem Jahre 1794 langweilt sich und hält nichts von der intensiven Suche eines Heinrich Faust, der alles verstehen möchte und die Ruhe fürchtet; nichts von der Suche des Schweizers nach der idealen Schöpfung seiner Agnes; nichts von Walter Fabers Suche nach dem Rechenfehler oder Gretchens Suche nach Vergebung. Alles nichts, denn erst im Nichts, so doziert er finde sich endlich Ruhe.