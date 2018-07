Stadtteilfest am Wochenende

Anzeige

Das 39. Stadtteilfest Schwetzingerstadt/Oststadt geht am Samstag und Sonntag, 21. und 22. Juli, über die Bühne. Veranstalter ist der Stadtteilfestverein Schwetzingerstadt. Erneut verwandelt sich die Otto-Beck/ Ecke Seckenheimer Straße in eine Partymeile: Die Gäste erwartet samstags von 12 bis 23 Uhr und sonntags von 10 bis 16 Uhr ein vollgepacktes Bühnenprogramm mit Aufführungen von Tanz-, Gesang- und Musikgruppen. Traditionell gefragt ist der Flohmarkt am Samstag. In diesem Jahr gibt es noch mehr Aktionsstände als die Jahre zuvor.

Für die Unterhaltung der Kinder ist ebenfalls gesorgt. Am Samstagabend ab 20 Uhr tritt die Gruppe Gams ‘n’ Rosslers auf. Der Sonntag wird um 10 Uhr mit einem Open-Air-Gottesdienst eröffnet (bei Regen in der Friedenskirche), und im Anschluss spielt Hans Frauenschuh & Friends auf zum Frühschoppen. Eine Auswahl an Speisen erwartet die Besucher. Die ADG unterstützt das Fest wieder finanziell und präsentiert sich vor Ort mit einem Infostand inklusive großer Tombola. Hierfür wird unter anderem der „Mannheimer Morgen“ Sachspenden geben. ost