Stärkeren Zusammenhalt angemahnt

Besucher hören interessiert zu bei den Neujahrsansprachen. © osthues

Zum Neujahrsempfang der Aktionsgemeinschaft Mannheim Ost (ADG) kamen nicht nur Vereinsmitglieder, sondern auch geladene Gäste aus der Kommunalpolitik, aus Schulen, Kirchen und Kultureinrichtungen sowie von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten. Als Hausherr begrüßte Dirk Schiele die rund 80 Gäste in der Filiale der Südwestbank am Friedrichsplatz.

Stadtrat Steffen Ratzel (CDU), der die Grüße des Oberbürgermeisters und des Gemeinderates überbrachte, blickte zurück auf 1981, das Gründungsjahr der ADG, welche die Schwetzingerstadt, Oststadt, Neuostheim und Neuhermsheim umfasst – Ratzels Ansicht nach dem „wahrscheinlich attraktivsten Raum in Stadt“. Nationaltheater, Kunsthalle, Planetarium, Rosengarten – es gebe kaum Einrichtungen und Gewerbebetriebe, die hier nicht vorkämen, sagte er. Besonders seien auch die Verkehrsträger: Schifffahrt, Flug, Eisenbahn und Straßenbahn.

1981, so Ratzel, sei die Welt noch eine andere gewesen – langsamer und übersichtlicher. Vieles habe sich seitdem verändert. Amazon sei heute der größte Versand – beherrsche den Handel. „Eine Vereinigung wie die ADG ist deshalb wichtig: Sie kann etwas vor Ort bieten, was ein Einzelner nicht schaffen kann“, sagte Ratzel. „Hier im Stadtteil gibt es noch alles, was wir brauchen“, stellte Ratzel fest und warb um Unterstützung. Sonst werde es schwierig mit der Nahversorgung. „Deshalb sind solche Verbände wie die ADG sehr wichtig, die sollte man erhalten, pflegen und unterstützen“, betonte der Stadtrat.

Der Vorsitzende der ADG, Ralf Knapp, forderte dazu auf, „für die ADG zu werben, damit die Mitgliederzahl erhöht wird“. Gebraucht werde ein stärkerer Zusammenhalt im Stadtteil, und zwar auf allen Ebenen: Gewerbe, Bürger, Politiker, Schulen und Kirchen. Nach einem Gespräch mit dem Oberbürgermeister sei zwar die Sauberkeit im Stadtteil erhöht worden. „Doch die Blätter in der Otto-Beck-Straße und anderen Straßen liegen noch“, bemängelte Knapp.

Gehwege Stolperfallen

Positiv fand der Vorsitzende, dass die alten Plastikabfallbehälter ersetzt wurden durch Blechabfallbehälter, „aber leider eher zögerlich, so dass sich in der Seckenheimer Straße der Müll breit verteilt“. Dass zur Bundesgartenschau 2023 die Planken neu gestaltet würden, sei gut. Aber auch die oft geflickten Gehwege in der Schwetzingerstadt und Oststadt, als „Stolperfallen“ betitelt, könnten eine Sanierung gebrauchen. Wichtig sei zudem eine bessere Erreichbarkeit des Stadtteils von der Pfalz her. Denn die Einfahrt am Tattersall führe nur in die Schwetzinger Straße, aber nicht in Seckenheimer Straße. „Selbstständige leben vom Geschäft, deshalb sollte das verbessert werden“, forderte Knapp. Er dankte der Polizei, der Feuerwehr und den Rettungsdiensten für ihren Einsatz sowie der Südwestbank für ihre Gastfreundschaft.

Die Gewerbetreibenden laden alle ein zum Stammtisch am Montag, 4. Februar, ab 18 Uhr bei Partyservice Maas in der Seckenheimer Straße 55.

Mittwoch, 30.01.2019