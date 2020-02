Straßenfest im Sommer fällt aus

Das Stadtteilfest Schwetzingerstadt/ Oststadt findet in diesem Jahr nicht statt. Das etablierte und beliebte Straßenfest im Sommer für die ganze Familie, das seit vielen Jahren an der Ecke Seckenheimer/Otto-Beck-Straße veranstaltet worden ist, hat der Vorsitzende des eigens gegründeten Stadtteilfestvereins, Thomas Saueressig, jetzt abgesagt. Das erklärte er gegenüber dem „Mannheimer Morgen“ sowie allen an der Veranstaltung aktiv Beteiligten.

Persönliche Gründe

Nach reiflicher Überlegung habe der Stadtteilfestverein beschlossen, das Stadtteilfest, das im vergangenen Jahr zum 40. Mal gefeiert wurde, für das Jahr 2020 auszusetzen. „Das ist uns nicht leicht gefallen. Jedoch mussten wir diese Entscheidung aus persönlichen, krankheitsbedingten und personellen Gründen treffen“, erklärte Saueressig. Die Familien-Veranstaltung habe eine Größe erreicht, die das Organisationsteam aus oben genannten Gründen dieses Jahr nicht stemmen könne.

„So ein Fest will auch gut organisiert sein“, warb Thomas Saueressig um Unterstützung: „Es wäre schön, wenn sich künftig mehr Aktive bereit erklärten, mit Hand anzulegen“. Saueressig hofft, dass das Fest im nächsten Jahr wieder stattfinden kann. „Wir wollen und werden die Zeit nutzen, neue Ideen und Strukturen in unser Konzept aufzunehmen“, erklärte der Vorsitzende des Stadtteilfestvereins. Dabei hofft der verein auf Unterstützung jeglicher Art. ost

