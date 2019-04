Thomas Lange bleibt Amicitia-Vorsitzender

Auf der 138. Jahreshauptversammlung des Rudervereins Amicitia wurde der Vorstand in seinem Amt bestätigt. Thomas Lange bleibt 1. Vorsitzender des Rudervereins. Als stellvertretender Vorsitzender Sport wiedergewählt wurde Tobias Schuhmacher und als stellvertretender Vorsitzender Verwaltung Gert von Mittelstaedt. Schatzmeister ist weiterhin Martin Quincke, Schriftführerin bleibt Angela Wolf. Als Jugendvorstand bestätigt wurde Paul Vogel.

Der Vorsitzende konnte auf ein erfolgreiches Jahr 2018 zurückblicken. Die Renovierung der beiden Bootshallen (Kosten: 90 000 Euro) ist abgeschlossen: Es wurden der Boden versiegelt, die Wände gestrichen, neue Lampen angebracht sowie neue Tore eingebaut. Der Mannheimer Ruderverein bietet seinen derzeit 296 Mitgliedern (2017: 269) nun eine moderne Bootshalle mit kostensparenden LED-Leuchten und ein attraktives Entree durch die neuen Toren und eine neue Vereinsfahne.

Niedrigwasser mit Folgen

2019 seien nicht weniger kostenintensive Maßnahmen geplant, so der Vorsitzende. Neben der Anschaffung neuer Ruderboote sei unter anderem das Aufbringen rutschhemmender Elemente auf dem Bootssteg erforderlich. Überlegt werde zudem, wegen des Niedrigwassers im vergangenen Jahr, eine Verlängerung der drei Übergänge zum Bootssteg von sieben auf zwölf Meter, erklärte der Vorsitzende. Eventuell sei auch einen Erneuerung der in die Jahre gekommenen Heizungsanlage erforderlich. „Sorgenkind“ ist der Ruderbeckenbereich. Wegen Schimmel und Algen muss die ganze Hülle erneuert werden (Kosten circa 100 000 Euro). „Deshalb kann die Maßnahme nicht nächstes oder übernächstes Jahr erfolgen, sondern in der Perspektive erst später“, so der Vorsitzende. Er dankte den Helfern, die an den Bootstagen die Halle geputzt haben, sowie seinen Vorstandskollegen für angenehme und gute Zusammenarbeit.

Erfolgreich war die Amicitia auch im sportlichen Sinne, wie der stellvertretende Vorsitzende Sport, Tobias Schuhmacher, berichtete: Höhepunkt war die U-30 Europameisterschaft von Simon Klüter. Der stellvertretende Vorsitzende Verwaltung, Gert von Mittelstaedt, hob in seinem Bericht die „gute, komplikationsfreie und vertrauensvolle Zusammenarbeit“ mit dem Pächter des Bootshaus-Restaurants hervor. Erfreuliches hatte auch Jugendvorstand Paul Vogel zu berichten. Mit 25 Kindern im Alter von zehn bis 14 Jahre ist die Kindergruppe so groß wie schon lange nicht mehr. Das bietet die Möglichkeit, viele Großboote zu rudern und somit ein Mannschaftsgefühl zu erleben. 2018 haben es die Jüngsten im Verein geschafft, den Bugball des gesteuerten Doppelvierers „Paul“ 15 mal als Erste über die Ziellinie zu rudern. Sie errangen den Titel auf der Landesmeisterschaft Baden-Württemberg und den zweiten Platz auf der Deutschen Meisterschaft.

Kassenprüfer Jürgen Boschert bestätigte Schatzmeister Martin Quincke „eine einwandfrei geführte Kasse“, wonach der Vorstand durch die Mitgliederversammlung einstimmig entlastet und ebenso einstimmig wiedergewählt wurde. Mit einem dreifachen „Hip, Hip, Hurra!“ endete die Versammlung. ost

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 10.04.2019