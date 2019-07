Top-Band extra zum Geburtstag

Es ist das älteste Stadtteilfest in Mannheim: Das 40. Stadtteilfest Schwetzingerstadt/Oststadt findet am kommenden Samstag und Sonntag, 13. und 14. Juli, statt. Veranstalter ist der Stadtteilfestverein Schwetzingerstadt. Wie jedes Jahr wird sich die Otto-Beck-Straße in eine Partymeile verwandeln, wo sowohl Anwohner als auch Gäste kurzweilige Stunden in netter Gesellschaft erleben können.

Tombola der ADG

Die Gäste erwartet am Samstag von 12 bis 23 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr ein vollgepacktes Bühnenprogramm mit Aufführungen von Tanz-, Gesangs- und Musikgruppen von verschiedenen Schulen und Vereinen. Immer wieder beliebt und nachgefragt ist der traditionelle Flohmarkt am Samstag. Die Teilnahme ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich. Die Freiwillige Feuerwehr, Abteilung Innenstadt, lockt mit spannenden Aktionen. Das DRK-Quartiersbüro und der Jugendtreff Schwetzingerstadt, der Verein Wohnzimmer und die Hochschulinitiative Enactus Mannheim e.V. mit ihrem Projekt „Afya“ stellen sich vor. Die Aktionsgemeinschaft der Gewerbetreibenden Mannheim Ost e.V. (ADG) ist wieder dabei mit einem Infostand inklusive Blumen- und Sachpreistombola.

Gottesdienst unter freiem Himmel

Der Sonntag wird um 10 Uhr mit einem Open-Air-Gottesdienst eröffnet (bei Regen in der Friedenskirche) zum Thema „Vernetzt im Stadtteil“ – Menschen , die ihre Geschichte dazu erzählen wollen, können sich bei der ChristusFriedenGemeinde melden. Im Anschluss spielt das Mannheimer Urgestein Hans Frauenschuh & Friends auf zum Frühschoppen in gemütlicher Runde. Eine leckere Auswahl an Speisen, verschiedene alkoholische und nichtalkoholische Getränke, Musik und mehr erwartet die großen und kleinen Besucher.

„Alles ist so wie in den Jahren zuvor, außer, dass uns in diesem Jahr wieder der Schulhof der Pestalozzischule als Aktionspunkt für die kleinen Gäste zur Verfügung steht“, erklärte Fest-Organisator Thomas Saueressig. „Außerdem haben wir zum Jubiläum als Top Act am Samstagabend mit SmoKingZ (20 Uhr) erstmals eine professionelle Band engagiert, möglich dank finanzieller Unterstützung durch Holger Schäfer, Event und Veranstaltungsservice.“ ost

© Mannheimer Morgen, Freitag, 12.07.2019