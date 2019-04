„Trittbrettfahrer“ als Ärgernis

Die Aktionsgemeinschaft der Gewerbetreibenden Mannheim-Ost e.V. (ADG) hatte zur Jahreshauptversammlung ins Trafohaus im Delta Park Hotel geladen – und zahlreiche Mitglieder waren gekommen. Ein Thema: Geschäftsleute, die sich nicht am gemeinsamen Gestalten beteiligen, aber davon profitieren.

Zunächst wurde ein verdientes Mitglied geehrt: Holger Hochheimer gibt aus Altersgründen sein Optiker-Geschäft in der Seckenheimer Straße auf. Maik Stübig, 2. Vorsitzender der ADG, dankte ihm für sein Engagement im Vorstand. Hochheimer, der mit Geschäftsübernahme 1998 Mitglied im Gewerbeverein wurde, war erst Rechnungsprüfer, dann Beisitzer und ab 2004 stellvertretender Vorsitzender der ADG. Außerdem hat er sich bei vielen Veranstaltungen des Gewerbevereins aktiv eingebracht, beispielsweise als Organisator der alljährlichen Wanderung. Zum Dank für sein Engagement wurde Hochheimer zum Ehrenmitglied ernannt. Er versprach, den Gewerbeverein auch künftig zu unterstützen.

Anschließend blickte der 1. Vorsitzende, Ralf Knapp, auf das vergangene Jahr zurück. Der ADG-Platz Ecke Augengarten-/Seckenheimer Straße sei durch gute Pflege zu einem Blickfang geworden. Der Stammtisch bei Party-Service Maas jeden ersten Montag im Monat ab 19 Uhr mit zuletzt 15 Teilnehmern habe sich etabliert. Auch der Bildschirmauftritt im Edeka Supermarkt komme positiv an. Ein großer Erfolg war das Weinfest der ADG, das erstmals auf dem Platz des Stadtteilfestes stattfand. „Wir hätten noch ein paar Tische brauchen können“, erzählte der Vorsitzende. Was die ADG-Mitglieder ärgert, sind die „Trittbrettfahrer“ bei der langen Nacht der Kunst und Genüsse. Das sind Geschäfte, die zwar die gute Gelegenheit zum Verdienst nutzen, sich aber nicht an den Kosten der von der ADG organisierten Veranstaltung beteiligen. Kassiererin Bärbel Müller berichtete: Der Gewerbeverein besteht derzeit aus 64 Mitgliedern aus mittelständischen Unternehmen, welche sich zum gegenseitigen Nutzen und zum Nutzen für die Kunden unterstützen.

Wenig Müllbehälter

Nach Abrechnung des vergangenen Jahres richteten die Mitglieder den Blick auf das laufende Jahr und die Zukunft des Gewerbevereins. Auf Vorschlag der Partei Die Grünen will man im Sommer ein Insektenhotel auf dem ADG-Platz aufstellen, als Beitrag zum Umweltschutz. ADG-Mitglied Franz bemängelte, dass es zu wenig Müllbehälter im Stadtteil gebe. Überall würden die Kaffee-to-Go-Becher und Pizzabehälter abgestellt. Bezirksbeirätin Christiane Fuchs (ML) versprach, dies im Bezirksbeirat aufzugreifen.

Überlegt wurde auch, den Gewerbeverein im Stadtteil noch mehr ins Blickfeld zu rücken. Jürgen Harms schlug vor, künftig auch Bürger zu den Foren der Gewerbetreibenden mit interessanten Themen einzuladen. „Wir wollen was bewegen“, erklärte Alex Lastowetzki. Er schlug deshalb vor, die Preise für Getränke beim Weinfest der ADG zu erhöhen. Das lehnte der ADG-Vorsitzende ab: „Wir sollten die Preise nicht überziehen, wir wollen keinen Gewinn machen, sondern es soll ein Bürgerfest sein“, betonte Knapp.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.04.2019