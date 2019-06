TSV-Familientag am Fernmeldeturm

Mitmach-Stationen, Vorführungen und vieles mehr: Das Sommerfest des TSV Mannheim 1846 am 29. Juni bietet der ganzen Familie von 14 bis 17 Uhr alles rund um das Thema Sport und Gesundheit. Auf dem Programm stehen außerdem Sportarten, die man live nicht alle Tage sieht – wie Trampolinspringen, Karate, Basketball oder Beachvolleyball. Jede Menge Spaß erwartet die kleinen Gäste. Indoor-Spielplatz, Basteln, Bauen, Kinderschminken: Das Erzieherteam der TSV SportKITA Purzelbaum kümmert sich um den Nachwuchs – eine prima Gelegenheit für die Eltern, das TSV-Sportzentrum mit SportKITA und Anlagen näher in Augenschein zu nehmen. Zudem stellt sich der neue Förderverein auf der Anlage am Hans-Reschke-Ufer vor. aph

