Über die Würde des Menschen

Besonders interessant: die Arbeiten um Artikel 1 des Grundgesetzes. © haas

70 Jahre Grundgesetz: „Das wird bestimmt ganz toll“, war der Direktor des Karl- Friedrich- Gymnasiums, Alexander Sauter gespannt auf das, was er dann zu sehen bekam. Die Schüler des Theaterkurses zeigten eine Performance, die durch das ganze Schulhaus führte.

„Es war manchmal ganz schön anstrengend, ständig unter Hochdruck kreativ zu sein“, sagte die Leiterin des Kunst-Leistungskurses, Daniela Weber. In zwei Jahren haben sich die Schüler mit Begriffen wie „Selbstdarstellung“, „Verwandlung“, „die Welt und Ich“ auseinandergesetzt. Gerade im Kunstbereich sei das Thema „70 Jahre Grundgesetz“ in den Mittelpunkt gerückt worden. Dabei ist eine „eindrucksvolle Präsentation entstanden“, so Weber, die Sensibilität und Lebensnähe ausstrahle und eine hohe Aussagekraft besitze.

Im Handstand

Die Schüler und Schülerinnen hatten sich als Thema eine Installation rund um George Orwells Roman „1984“ ausgewählt, in dem ein totalitärer Überwachungsstaat beschrieben wird. Textpassagen daraus wurden in einem Klassenzimmer immer erneut wiederholt. Eine Schülerin trug den Text im Handstand vor, stellte Gehörtes auf den Kopf. Immer wieder ergab sich die Frage: „ Ich bin müde. Der Speicherplatz ist voll. Ist der Mensch frei im digitalen Zeitalter?“.

Warme Anfreundung

Rasant ging es von Klassenzimmer zu Klassenzimmer die Treppe in das Erdgeschoss hinunter, Die Besucher eilten hinterher. Hoffnung gab es in den Texten auch: „Plötzlich warme Anfreundung: Vater, Mutter, Kind oder Schokolade, Pizza, Himbeersaft. Zukunft im Glitzern deiner Augen, in der Musik deiner Lieblingsband, auf Treppen mit Sahne“ . Für diese Performance gab es lang anhaltenden Beifall.

In einem der Kunstprojekte wurde die Frage aufgeworfen: „Ist die Würde des Menschen unantastbar?“ Die Frage wurde auch aus der Sicht der Opfer betrachtet, deren Menschenwürde verletzt wurde. Am Ende der Aufführung blieb die Aussage: „Auch der Staat muss sich an den Artikel 1 des Grundgesetzes halten, in dem es so bedeutungsvoll heißt : „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ has

© Mannheimer Morgen, Freitag, 14.06.2019