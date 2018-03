Vermögen geht an die Friedenskirche

Anzeige

Das Ergebnis, so die Ex-Vorsitzende weiter, sei gewesen, dass seit Jahren fast alle Projekte ausschließlich vom Vorstand organisiert und durchgeführt worden seien. Ihre Vorstandskollegen Werner Lehnert und Hedwig Ockert hätten inzwischen ein gesegnetes Alter. „Allein mit den Beiden konnte ich das nicht mehr stemmen“, erklärte die Vorsitzende.

„Es hing alles an mir, das war einfach das Problem“, sagte sie. Am Ende hätten sie vier Posten gleichzeitig gehabt. Es mache sich auch keiner eine Vorstellung, was für Arbeit das gewesen sei. „Ich glaube einfach, das Bewusstsein in der Schwetzingerstadt hat sich geändert, es sind auch andere Zeiten“, so die Vorsitzende.

Keiner hat widersprochen

Bei der Mitgliederversammlung habe keiner widersprochen, die Einladungen seien pünktlich rausgegangen. Zwei Mitglieder hätten sich entschuldigt, nur ein Mitglied sei gekommen. Die Löschung des Vereins im Register sei beschlossen worden. „Wenn einer Lust hat, kann er den Verein ja wieder gründen“, sagte Cacic. Wegen sechs Interessierten hätten sie die Mitglieder auch nicht über den Beschluss informiert. „Keiner sieht, wie viel Arbeit das macht – keine Briefe, nichts muss erledigt werden“, fand Cacic. Ihr Stellvertreter Werner Lehnert erklärte: „Die Beschlüsse sind gefasst, es gab keine Mitteilung – wir haben nicht daran gedacht.“

Auf die Frage, ob die Mitglieder daraufhin nicht weiter ihre Beiträge entrichtet haben und was mit dem noch vorhandenen Vereinsvermögen geschieht, erwiderte er: „Die Mitgliedsbeiträge erfolgten überwiegend mit Einzugsermächtigung. Das restliche Vereinsvermögen geht laut Satzung an die Friedenskirche – ein Jahr und drei Tage nach Auflösungsbeschluss.“ Lehnert, der für die Aufbauphase des Bürgervereins steht, bedauerte nach 39 Jahren Mitgliedschaft dennoch nicht die Auflösung: „Es tut nicht weh, wenn man sieht, dass es kein Interesse mehr gibt, dann ist das verlorene Liebesmühe.“

Wie Thomas Saueressig fiel auch der frühere Vorsitzende des bso, Günter Leischner (1989-2005), aus allen Wolken, als er von der beschlossenen Auflösung erfuhr: „Dass der Verein aufgelöst wird, ist schon eine bittere Sache, aber logische Folge davon, wie das in den letzten Jahren gelaufen ist, es ist ja überhaupt nichts mehr passiert, auch keine Info im Verein.“

