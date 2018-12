Viel Beifall für junge Talente

Hut ab vor den Leistungen der Schüler und Lehrer. Hut ab vor diesem tollen Weihnachtskonzert. Wieder einmal zeigte das Karl-Friedrich-Gymnasium (KFG), was es musikalisch zu bieten hat. Chöre und Orchester sowie verschiedene Ensembles beschertem ihrem Publikum einen vorweihnachtlichen Hörgenuss der Extraklasse.

Mit Gefühl und Können

Eröffnet wurde das Konzert mit dem Lied: „Maria durch ein Dornwald ging“ vom Unterstufenchor und Unterstufenorchester unter Leitung von Schüler Dylon Zöller (K1) in einer wunderschönen Interpretation. „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ – dieser Kultklassiker gehört seit mehr als 40 Jahren traditionell zu Weihnachten wie der Christbaum oder Geschenke. Mit viel Gefühl präsentierte das Unterstufenorchester unter Leitung von Michael Schreiner die bekannte Melodie von Karel Svoboda. Engelsgleich erklang der „Angels Carol“ von John Rutter, ungemein weich und warm intoniert vom Unterstufenchor unter Leitung von Referendarin Lea Landoll.

Der „Calypso Gloria“ des Chors war die perfekte Überleitung zum beschwingten „Jingle Bells“ des KFG-Jazz-Ensembles unter Leitung von Michael Schreiner. Doch zu einem richtigen Weihnachtskonzert gehören auch Momente der Besinnung und des Innehaltens. Dafür sorgte das Vocalensemble unter Leitung von Schülerin Sophia Berlinghof mit dem Traditional „Down To The River To Pray“. Besonders den Weihnachts-Ohrwurm „Hark! The Herald Angels Sing“ haben die Sänger mit Begeisterung präsentiert. Wer beim innigen „Ubi Caritas“ des Vokalensembles noch keine Gänsehaut unterm Winterpulli hatte, bekam sie spätestens nach den ersten Tönen des Großen Orchesters unter Leitung von Dominik Therre.

Zwei Solisten wurden dabei besonders frenetisch beklatscht. Die ersten Takte von Pablo de Sarasates „Zigeunerweisen“ erklingen, dann hat die junge Ausnahmemusikerin Marie Lehmann (K2) ihren Einsatz. Die Zigeunerweisen haben es in sich, vereinigen alle Raffinessen des halsbrecherischen Geigenspiels; leichte Kost ist das beileibe nicht. Doch die junge Geigerin meistert den de Sarasate mit Bravour und begeistert mit einzigartiger Violintechnik das Publikum. Cellist Benjamin Mittler (K2) glänzte mit zwei Sätzen aus dem Konzert Nr. 1 für Cello“ von Camille Saint-Säns. Mit welch’ großem, selbstbewusst gestrichenem Ton der junge Cellist die Melodielinien des Allegro non troppo aufblühen lässt, ist hinreißend. Mit welcher Anmut er dem ein lebhaftes Allegretto con moto gegenüberstellt, ist zauberhaft.

Zuhörer, die in erster Linie wegen Georg Friedrich Händels großem Halleluja gekommen waren, mussten sich mehr als 60 Minuten gedulden, wurden am Ende für intensiven Beifall vom Großen Chor und Großen Orchester unter Leitung von Stefan Groß aber auch mit der Wiederholung des Publikumsfavoriten in funkiger Version belohnt, die noch einmal eine klare Steigerung in Sachen Halleluja bedeutete.

Mit dem gemeinsam gesungenen Lied „Tochter Zion, freue dich“ endete die gelungene Einstimmung auf das kommende Weihnachten. Schulleiter Alexander Sauter dankte alle Mitwirkenden „mit zweimal Halleluja für das großartige Konzert“.

