„Während ihr redet, wird da draußen viel zerstört“

Junge Sänger des Kinderchors Heilig Geist und Teilnehmer des vom Katholischen Bezirkskantorat veranstalteten Kindersingwochenendes haben ihr Publikum mit gefühlvoll inszenierten Liedern überzeugt. Der Gemeindesaal der Pfarrei war mit 150 Zuschauern bis auf den letzten Platz gefüllt. Zum Teil stand das Publikum sogar. Alle waren gekommen, um „Eine neue Welt“ zu sehen, unter der Gesamtleitung von Bezirkskantor Alexander Niehues und Lena Reuter, die an der Musikhochschule Schulmusik studiert (das Stück hat sie als Teil ihrer Staatsexamensarbeit geschrieben).

Das Bühnenbild war einfach und gerade deshalb so aussagekräftig: Eine knallig gelb-orangene Sonne, ein einsamer Kaktus in heißer Wüstenlandschaft vor der Bühne häuften sich leere Plastikflaschen zu kleinen Bergen an. Das Thema war hoch politisch: Erderwärmung, Luft- und Umweltverschmutzung, Artensterben, Hungersnot. Die Tiere im Land der wüstenroten Sonne leiden unter der unerträglichen Hitze, die die gesamte Insel lahmlegt. Sie fragen sich: „Was ist mit der Welt gescheh’n? Das habe ich noch nie geseh’n“. Doch schnell ist ihnen klar: Sie wollen eine neue Welt. Ob Schildkröte, Vogel, Känguru, Maus oder Dino – die Tiere können nur gemeinsam als Team etwas bewegen und berufen deshalb ein Treffen aller Tiere ein. Doch werden sie es schaffen? Sie müssen erstmal gegen die unheimlichen, ganz in schwarz gekleideten Wesen aus dem Tal der schwarzen Nebelbänke kämpfen, die bisher die Politik bestimmen und es dank ihrer eigenen Klimamaschine immer schön kühl haben.

Appell an die Menschen

Begleitet wurde der Plan der Tiere von einem Orchester, das sich aus Studierenden der Musikhochschule Mannheim zusammensetzt. Durch eindringliche Töne unterstrichen die Musiker geschickt die Dringlichkeit des Plans. Die Tiere appellierten an die Menschen und die Wesen des Nebeltals: „Während ihr noch redet, wird da draußen viel zerstört. Werdet endlich wach und verhindert neuen Schaden. Unsre heile Welt hängt am seidenen Faden“. Kurz kann der von allen gefürchtete Draconus aus dem Nebeltal die Tiere entmutigen. Während einige noch damit liebäugeln, die Menschen und Nebelwesen einfach aufzuessen, um so das Problem zu lösen, siegt am Ende doch der wohl praktischste Plan: In geheimer Nacht- und Nebelaktion sammeln die Tiere im Land der wüstenroten Sonne alles Plastik und allen Müll auf, reinigen die Meere und sorgen für frische Luft und angenehmes Klima.