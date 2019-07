Wer hat das Lied gestohlen?

Von einem Tier namens Leierschwanz hatten sicher die wenigsten Besucher des Musicals „Musikdiebe“ zuvor gehört. Dabei spielten diese seltenen Vögel eine zentrale Rolle in der Vorstellung des Unterstufenchors des Liselotte-Gymnasiums. Chorleiterin Andrea Kilian brachte eine spannende und lebendige Aufführung auf die Bühne. Die jungen Sänger waren musikalisch und schauspielerisch mit Spaß und vollem Einsatz dabei. Die Aufführung basierte auf einem Musical aus der Reihe „Drei Fragezeichen Kids“. Darin sind die Detektive einem mysteriösen Melodienklau auf der Spur.

Große Aufregung

In der Geschichte sollen Justus (Jonas), Peter (Christian) und Bob (Onur) ihrem Onkel helfen, einen Flügel in den Schuppen zu räumen. Gestärkt mit Tante Mathildas Kirschkuchen machen sich die drei an die Arbeit.

Da taucht plötzlich Kommissar Reynolds (Rafael) in Begleitung einer jungen Frau auf. Die Aufregung ist groß, als die Freunde die prominente Sängerin Modena (Lara) erkennen. „Wenn der Kommissar hier mit der berühmtesten Popsängerin des Jahrhunderts auftaucht, dann bestimmt nicht um Autogramme zu verteilen“, sagt der pfiffige Justus. Und tatsächlich: Modenas neuester Song wurde gestohlen und verbreitet sich rasend schnell im Internet, gesungen von einer jungen Frau mit Goldmaske.

Ins Studio eingeschleust

Modena schleust die drei Jungs als Chorsänger ins Tonstudio ein. Und hier kommen die besagten Leierschwänze, Vögel mit Imitationstalent, ins Spiel. Mit dem schrägen „Stimmbruch-Song“ stellen die Detektive den Musikdieben eine Falle und überführen die Täterin.

Hauptdarsteller und Chor des Liselotte-Gymnasiums sangen sich mit Witz und Ironie durch die unterschiedlichen Lieder. Balladen wie „Träume“ gelangen ebenso wie der muntere „Krimi-Swing“, der fröhliche „Drei- Fragezeichen-Rap“ oder der „Kirschkuchen-Step“. Die Übergänge zwischen Dialogen und Musik saßen perfekt. Dazu trug auch die Band mit Pia Kröper am Klavier, Fabian Schuster am Schlagzeug und Jasper Ziegler am Saxophon bei. Die Zuschauer belohnten die lustigen Regie-Einfälle mit viel Applaus.

„Leben heißt Singen“ – so erklang am Schluss Modenas neuester Hit. Diese Botschaft vermittelten die Mädchen und Jungen des Unterstufenchors durchaus glaubwürdig an diesem Abend. as

