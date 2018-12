Winterflair im Klassenzimmer

„Herzlich willkommen im Winter Wunderland“: Über mehrere hundert Besucher freute sich die Pestalozzischule. Zur Einstimmung auf das Schulfest mit Weihnachtsmarkt zeigten kleine Nikoläuse der Klasse 1a in der unteren Turnhalle einen witzigen Bären-Tanz. Erstmals seit 2008 fand das Schulfest wieder zusammen mit einem Weihnachtsmarkt statt.

Schulleiter Rolf Schönbrod begrüßte die zahlreichen Gäste. Er dankte allen, die zum Gelingen beigetragen hatten. Schüler und Lehrer der Grund- und Werkrealschule haben auch in diesem Jahr wieder beim Programm des Weihnachtmarktes mitgewirkt. Besonders gut kamen die musischen Darbietungen der Kinder an: Musikstücke, Vorlesen und Tanzvorführungen.

Lob für das Lehrerkollegium

Klassenräume wurden zum vorweihnachtlichen „Winter Wunderland“ mit Spielen, Basteln und Weihnachtsgeschichten für Kinder, Eltern und Großeltern. In den letzten Wochen hatten die Schüler der Grundschule im Musikunterricht mehrfach geübt. Jetzt war es schön anzusehen, wie die Erstklässler auf der Treppe standen und die Weihnachtslieder herausschmetterten und -flöteten. Hier konnte wohl jeder merken, dass die Lehrer sich sehr viel Mühe gemacht hatten. „Ja, das Lehrerkollegium unter der Leitung von Rolf Schönbrod ist schon Spitze“, meinte eine begeisterte Besucherin. Es sei auch nicht selbstverständlich, dass sich Lehrer für solche Vorhaben zur Verfügung stellten.

Bis auf den letzten Platz gefüllt war das Klassenzimmer der 4c, als die Schüler von Sandra Richter die lustige Weihnachtsgeschichte „Pasteten im Schnee“ vorlasen. „Unser Sohn war vorher ganz schön aufgeregt, und wir sind es auch“, meinten die Eltern, Sandra Walter und Bülent Bakiogly. Doch Noah und seine Klassenkameraden hatten es gut hinbekommen.

Auch auf dem Flur der Pestalozzigrundschule herrschte reges Treiben. An den weihnachtlich dekorierten Verkaufsständen wurden Sachen angeboten, die von den Schülern hergestellt worden waren. Durch das Engagement und die kreativen Einfälle vieler Lehrer und die tatkräftige Umsetzung durch die Schüler sind stimmungsvolle Produkte entstanden: Weihnachtsbaum-Deko aus Filz oder Papier, Windlichter, Kirschkern-Kissen, Weihnachtssterne aus bemalten Flaschenkorken, selbst bedrucktes Weihnachtspapier oder Keks-Häuschen. Dies konnte auf dem Weihnachtsmarkt bestaunt und gekauft werden. Die kreativen Ideen, die ihre Kollegen und die Schüler vor Weihnachten entwickeln, erstaunt Lehrerin Kerstin Lessing jedes Jahr neu. An den vorweihnachtlich geschmückten Ständen wurden neben Selbstgebackenem und Gebasteltem auch ein internationales Büffet angeboten. Auch an Kinderpunsch, heißer Schokolade sowie kalten Getränken fehlte es nicht. Schulleiter Schönbrod freute sich besonders, dass Menschen aus 40 verschiedenen Nationen friedlich und fröhlich zusammenkamen.

