Winterkonzert der Liedertafel

Beim Winterkonzert der Mannheimer Liedertafel stehen am Samstag, 26. Januar, 18 Uhr, in der Friedenskirche (Traitteurstraße 50) das „Gloria in D-Dur“ von Vivaldi und weitere Stücke auf dem Programm. Zu Beginn des Konzerts singt der Gemischte Chor „Die Weihnachtsgeschichte“ von Arnold Melchior Brunckhorst. Der kaum bekannte Stadtorganist in Celle hat lange vor J. S. Bach ein „Weihnachtsoratorium en miniature“ geschaffen, das nicht häufig zu hören ist. Das Junge Ensemble präsentiert zudem das Magnificat in C-Dur von Jan Dismas Zelenka. Die Solisten sind Julia Pastor (Sopran), Thomas Nauwartat-Schultze (Altus), Christian Rathgeber (Tenor), Thomas Herberich (Bass), und Stefan Göttelmann (Continuo). Sie werden begleitet vom Heidelberger Kantatenorchester. Der Eintritt beträgt zehn, ermäßigt fünf Euro. Karten unter: mannheimer-liedertafel.de/tickets. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.01.2019