„Wir sind noch mal mit einem blauen Auge davon gekommen“

Die Besucher waren begeistert. „Ich komme jedes Jahr zum Stadtteilfest, wegen der schönen Stimmung und des leckeren Essens“, sagte Agnieszka Bryl. „Hier trifft man sich und hat das Gefühl, zu Hause zu sein“, erklärte Serafettin Deger, der mit Tochter Tuana (7 Jahre) am Glücksrad der Aktionsgemeinschaft der Gewerbetreibendenden Mannheim Ost (ADG) drehte. Interessiert betrachteten die dreizehnjährige Katharina und ihre Freundin Sissi das Modell des neuen Jugendtreffs Schwetzingerstadt. Auf die Fragen der Mädels, wann es denn so weit sei, erklärte Ann-Kristin Risser, die Leiterin der Mobilen Jugendarbeit im Stadtteil: „In den ersten drei Wochen der Sommerferien beginnen die Abbrucharbeiten in der Wespinstraße, Ende nächsten Jahres soll der Jugendtreff fertig sein.“

Am Stand der Grünen bastelten die kleinen Gäste mit Bezirksbeirätin Regina Jutz Vogelhäuschen. Ein Höhepunkt nicht nur für die Buben war die Feuerlöschaktion der Jugendfeuerwehr Innenstadt unter Leitung von Andreas Gärtner, die mit zwei großen Fahrzeugen angerückt war. Als die Gruppe Gams‘n‘Rossiers am Abend die Bühne rockte, war der gemütliche Biergarten unter Bäumen bis auf den letzten Platz gefüllt. Sologitarrist und Leadsänger Werner Müller, Franz Bauknecht (Keyboard, Bass und Gesang), Edgar Reutter (Bass, Gitarre, Blues-Harp und Gesang) und Frank King (Schlagzeug und Gitarre) gaben auf ihrer Fahrt von der musikalischen Mainstreet in Richtung Fun-Highway richtig Gas.

Gut besucht war auch der ökumenische Gottesdienst am Sonntagmorgen. Den anschließenden Frühschoppen in nachbarschaftlicher Runde umrahmten Hans Frauenschuh & Friends mit Popsongs der vergangenen Jahrzehnte.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 25.07.2018