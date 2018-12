„Wollen Türöffner sein“

Mit einem gemütlichen Adventstee läutete der 80 Mitglieder starke Deutsche Frauenring (DFR), Ortsring Mannheim, die Weihnachtszeit ein. Kerzenschein auf den Tischen empfing die Gäste im Leonardo Royal Hotel Mannheim. Ein Büffet stand bereit. Duftender Adventstee verbreitete vorweihnachtliche Stimmung. Begrüßt und durch den Nachmittag geführt wurden die Gäste von der Vorsitzenden Ute Münch.

Angebote unterstützen

Unter den rund 40 Frauen konnte sie die Stadträtinnen Helen Heberer und Claudia Schöning-Kalender begrüßen und Brigitte John, die Vorsitzende des Fördervereins für wohnsitzlose Frauen. Außerdem freute sich die Vorsitzende über den Besuch von Porzellanmalerin Gundula Wille, die Kunstwerke zum Kauf anbot für die Arbeit des Ortsrings.

Die Tür als Symbol zog sich als roter Faden durch die Weihnachtsansprache der Vorsitzenden. Gerade in der Adventszeit spiele die Tür eine besondere Rolle, ob in Geschichten, Gedichten und Liedern – wie „Macht hoch die Tür“. Was die Menschen mit dem Begriff verbinden, sei unterschiedlich. Besonders mutig sei, wenn sich für bedrohte Frauen, die klopfen und um Hilfe bitten würden, Türen öffneten. Der Deutsche Frauenring Ortsring Mannheim fördere Vereine, die Frauen unterstützen würden – wie das Frauenhaus und „Amalie“. Hinzu komme der Kontakt zur Oase zur Beratung wohnsitzloser Frauen. Um diese Angebote zu unterstützen, hat der Ortsring unter anderem ein Benefizkonzert mit den Chören von Heilig Geist veranstaltet.

„Wir helfen Türen aufzustoßen, damit ein Spalt Licht hineinfällt und so die Situation der Frauen verändert, sie ihren Alltag in einem anderen Licht sehen lässt“, sagte Münch. Sie dankte allen Frauen, die sich bei den Hilfsaktionen mit Zeit, Geld und Sachspenden eingebracht haben. „Die Türen in der Renzstraße stehen für alle Frauen offen, zum Austausch, bei Bildungsveranstaltungen, Ausflüge, Exkursionen oder ein Miteinander“, betonte Münch. Sie lud alle Frauen zum Mitmachen ein.

Die Vorsitzende dankte den Leiterinnen der Arbeitskreise für ihr Engagement und allen, die zum Gelingen des Adventsnachmittages beitrugen: Vor allem Stadträtin Heberer, die mit winterlichen und weihnachtlichen Gedichten für Stimmung sorgte. Musikalisch wurde der Nachmittag umrahmt vom Querflötenduo Isabel Gonzalez Villar und Sofia Kavacevic. ost

