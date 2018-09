Das erste Mannheimer Pflegeforum findet in Kooperation mit dem Mannheimer Morgen und den Pflegenetzwerken statt. Das Pflegeforum gibt verschiedenen Anbietern die Möglichkeit, sich pflegenden Angehörigen in einem kleinen und persönlichen Rahmen vorzustellen.

Pflege umfasst unserer Meinung nach nicht nur die Pflege des Menschen. Pflege ist vieles mehr. Ein pflegender Angehöriger muss sich um allerlei Dinge kümmern. Das fängt an mit der Pflege der Blumen oder Haustiere, so lange der Kranke z.B. im Krankenhaus ist und geht weiter mit Behördengängen und Arztbesuchen. Aber auch das Einrichten eines neuen W-LANs oder die Suche nach einem Handwerker für Reparaturarbeiten in der Wohnung kann Teil der Aufgaben sein, die ein Pflegender auszuführen hat.

Wir wollen mit dem Pflegeforum nicht nur zeigen, welche Bereiche das Thema ‚Pflege‘ und das Umsorgen eines Angehörigen umfasst. Gemeinsam mit den Betroffenen wollen wir uns auf die Suche von neuen Perspektiven und Ideen machen. Wir sind gespannt auf die Kreativität der Besucher und freuen uns auf jeden Einzelnen von Ihnen!

Neben einigen Vorträgen werden unterschiedliche Dienstleister aus Mannheim und der Region an den Infoständen Ihre Fragen gerne beantworten. Ein kleines Rahmenprogramm wird zur Aktivität anregen und eine Podiumsdiskussion wird den Tag abrunden.

Ein kleiner Tipp: Der Besuch des Pflegeforums kann mit einem kleinen Spaziergang an der Neckaruferpromenade verbunden werden.