Die Erkenntnisse einer pflegenden Angehörigen

Wo finde ich erste Informationen?

Wenn man über die Landesgrenzen hinweg schaut erkennt man, dass ein Land besonders umtriebig und innovativ im Bereich Pflege ist: unsere niederländischen Nachbarn. Sobald ein Pflegefall bekannt wird, bekommt der Bürger einen Anruf der Sozialstation oder eines Dienstes und es wird gefragt, ob und welche Hilfe benötigt wird. Gerade diese pro-aktive Herangehensweise ist sehr hilfreich, denn der Betroffene bekommt zunächst einmal signalisiert, dass er mit der Situation nicht allein ist und zum anderen wird man erst einmal zu einem Ausgangspunkt geleitet.

Heute ist das auch in Deutschland etwas besser geworden. Dennoch sind wir oftmals doch sehr auf unsere Eigeninitiative angewiesen und das kostet nicht nur Kraft, sondern auch viel Zeit. In den letzten Jahren haben sich die Pflegestützpunkte als eine sehr gute Anlaufstelle etabliert. Leider ist es von Stadt zu Stadt und Land zu Land sehr unterschiedlich, wie gut oder schlecht sie besetzt und erreichbar sind.

Informationsveranstaltungen und Messen

Nachdem wir unser Unternehmen gründeten sind wir auf die Suche nach Veranstaltungen gegangen, auf denen wir uns präsentieren können oder neue Partner finden können. Siehe da, wir wurden nur sehr spärlich fündig. Die meisten Veranstaltungen in der Rhein-Neckar-Region sind im Gesundheitssektor ansässig und berühren nur leicht das Pflegethema. Wir hatten das Gefühl, dass zwar Pflege als politisches Zugpferd vor den Karren gespannt wird, dass aber kaum einer auf dem Karren sitzt. Im März jeden Jahres gibt es den Deutschen Pflegetag – eine Mammutveranstaltung, die in Berlin beheimatet ist und deutschlandweit die Pflege betrachtet. Aber regionale Veranstaltungen sucht man oft vergebens.

Demzufolge hatten wir die Idee, diese Lücke zu besetzen und fanden im Mannheimer Morgen einen sehr vertrauensvollen und ernsthaften Partner, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, nicht nur das Gesundheitsressort mit Leben zu füllen, sondern auch die Pflege zum Thema zu machen. Daraus entstand das „Mannheimer Pflegeforum“. Doch unsere erste gemeinsame Veranstaltung mit dem Mannheimer Morgen zeigte uns, das noch viel Arbeit und Ausdauer vor uns liegt. Wir hatten zwar einige Besucher, hätten uns aber doch eine größere Resonanz gewünscht. Das Thema ‚Pflege‘ macht vielen Menschen noch Angst oder man will sich einfach nicht damit beschäftigen.

Aber: wer nicht wagt, der nicht gewinnt! Wir starten einen neuen Versuch mit dem „Zweiten Mannheimer Pflegeforum“, das am 24.03.2019, also an diesem Sonntag, im Mannheimer Schloß stattfindet. Wir wollen allen pflegenden Menschen, Fachpersonal und allen Interessierten das Thema Pflege näherbringen und dazu gehört, dass man sich austauscht.

Wir haben viele Dienstleister aus dem Pflegesektor gewinnen können, die dem Publikum Rede und Antwort stehen. Ergänzt wird die Information der ausstellenden Firmen und Organisation durch eine Vielzahl spannender Vorträge und Diskussionsrunden.

Unter anderem gibt es Vorträge zu den Themen:

Pflegevorsorge – Leistungen der Kassen und was kann ich selbst tun?

Vorsorgevollmacht

Patientienverfügung

Demenz

Pflege des pflegenden Menschen

Vermittlung von Fachpersonal

Und vieles mehr.

Aber das ist nicht alles: das Universitätsklinikum Mannheim ist dieses Mal als Kooperationspartner mit von der Partie und hat viel Spannendes und Interaktives zum Thema Pflege zu bieten.

Für uns ist es wichtig zu vermitteln, dass Pflege in keinster Weise eine Frage des Alters ist. Pflege kann uns alle Treffen. Das beginnt bei der Geburt zieht sich durch die gesamte Bevölkerungsschicht, egal welcher Herkunft. Das hat uns auch dazu animiert, Gesprächsrunden anzubieten, in denen verschiedene Themen angesprochen werden, die zu diesen Themen Stellung beziehen. Besonders ist hierbei auch die Jugend gefragt, denn die ist oft bei dem Thema Pflege außen vor ist aber oft direkt oder indirekt auch davon betroffen.

Themen der Gesprächsrunden sind u.a.:

Die Pflegeausbildung – welche Möglichkeiten gibt es?

Pflege International

Jugend und Pflege

Welche Apps gibt es für pflegende Menschen auf dem Markt?

Der pflegende Arbeitnehmer – Last oder Gewinn?

Kommen Sie vorbei und besuchen uns am Sonntag. Diskutieren Sie mit oder hören einfach nur zu. Alle sind herzlich willkommen! Warten Sie nicht, bis der Pflegefall eintritt – informieren Sie sich schon vorab.

Mehr Informationen zum Pflegeforum finden Sie auf www.pflegeforum-mannheim.de oder auf www.pflegenetzwerk.de.

Das Beste ist: Der Eintritt ist kostenlos und Barrierefreiheit ist garantiert. Und die Möglichkeit einfach nur einen Kaffee zu trinken und nur neugierig zu sein, auch. Wir freuen uns auf Sie und hoffen auf Ihren Besuch.

