100 Tage im Amt: viel bewegt, wenig erreicht

Brüssel.Als Ursula von der Leyen an diesem Montag vor 100 Tagen ihr neues Amt antrat, war vom Coronavirus in Europa noch keine Rede. An der griechisch-türkischen Grenze herrschte Ruhe. Der Brexit Ende Januar beherrschte die Schlagzeilen. „Es gab viele offene Fragen, aber die heutigen standen nicht auf dem Programm“, räumte die seit dem 1. Dezember 2019 amtierende Kommissionspräsidentin und erste Frau auf dem Chefsessel der Union gestern ein. Den besonderen Anlass nutzte „VdL“, wie Ursula von der Leyen im in Abkürzungen verliebten Brüssel genannt wird, um vor allem in Sachen Migration den Eindruck allzu großer Härte geradezurücken.

„Das Recht, um Asyl zu bitten, ist ein fundamentales Recht.“ Die Situation an der griechischen Außengrenze der Gemeinschaft müsse gelöst werden. Aber nicht nur die Übergänge sollten geschützt werden, die Flüchtlinge davor bräuchten gleichzeitig Hilfe.

Es war nicht der einzige Versuch, das Image der „Eisernen Ursula“ abzustreifen – ein Ruf, der ihr inzwischen vorauseilt. Aus dem Inneren der Kommission wird von großen Erwartungen und hohem Leistungsdruck berichtet. Selbst hochstehende Generaldirektoren lassen durchblicken, dass die Kommissionspräsidentin „Ergebnisse haben will“ und „nicht begeistert“ reagiere, wenn diese länger brauchten.

Klimaschutz und Digitalisierung

Jens Geier, Chef der SPD-Abgeordneten im Europäischen Parlament, brachte das gegenüber dieser Redaktion am Beispiel der „Untätigkeit der EU in der Migrationspolitik“ auf den Punkt: „Da darf die Kommissionspräsidentin nicht nur mit dem Hubschrauber herumfliegen und markige Sprüche klopfen.“ Es seien Initiativen gefragt, mindestens eine Koalition der Willigen für eine humanitäre Flüchtlingspolitik solle das Ziel der EU-Behörde sein.

Dabei hat von der Leyen durchaus Punkte gesammelt: Der Green Deal wurde schon innerhalb der ersten vier Wochen angekündigt, das erste Klimaschutzgesetz der Union auf den Weg gebracht. In Sachen Digitalisierung liegt ein Plan auf dem Tisch. Am Dienstag, dem 101. Tag im Amt, legt die Kommission ihre Industriestrategie vor, um die es in den eigenen Reihen offenbar heftige Auseinandersetzungen gab. „Sinnvolle Initiativen“ bescheinigt ihr Geier. „Beeindruckt hat sie noch nicht“, meint der FDP-Europa-Abgeordnete Moritz Körner. Sie sei „bislang eine Ankündigungsmeisterin, die schöne Überschriften für politische Projekte“ geliefert habe, nicht mehr.

„Die ersten großen Gesetzesvorhaben weisen in die richtige Richtung“, findet der Vorsitzende der CDU-Parlamentarier im EU-Abgeordnetenhaus, Daniel Caspary. „Jetzt müssen Gesetzesvorschläge auf den Tisch.“ Das ist ihr Problem: Vor lauter Ehrgeiz, nur ja innerhalb der ersten 100 Tage Weichen zu stellen, blieb nur Zeit für einen groben Rahmen. „Bisher hat von der Leyen vor allem Fragen aufgeworfen, Antworten haben wir noch nicht so viele“, sagte ein Brüsseler Wirtschaftsvertreter.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.03.2020