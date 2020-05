107 Infizierte nach Gottesdienst

Leer/Frankfurt/Düsseldorf.Sicherheitsabstand beim Restaurantbesuch und Desinfektionsspender im Gottesdienst: In der Theorie klingen die Verhaltensregeln nach den Corona-Lockerungen klar und eindeutig. Doch wie werden sie in der Praxis umgesetzt? Nach zwei Zusammenkünften haben sich in Hessen und Niedersachsen Dutzende Menschen infiziert. Im Kreis Leer nach dem Besuch einer Gaststätte, in Frankfurt nach einem Gottesdienst.

Nach Angaben von Hessens Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) infizierten sich nach dem Gottesdienst in einer Kirchengemeinde der Baptisten in Frankfurt mindestens 107 Menschen mit dem Coronavirus. Die Menschen lebten ersten Erkenntnissen zufolge in Frankfurt und drei hessischen Landkreisen. Der Gottesdienst war bereits vor rund zwei Wochen. Die meisten hätten sich nicht bei, sondern nach dem Gottesdienst zu Hause angesteckt, sagte Frankfurts Leiter des Gesundheitsamts, René Gottschalk, zu den Fällen in seiner Stadt. Mehr als 40 der 107 Infizierten lebten in der größten hessischen Stadt.

Wie viele Besucher zu dem Gottesdienst gekommen waren, war zunächst nicht bekannt. Es seien aber alle Regeln eingehalten worden, hieß es von der Gemeinde. Es habe Desinfektionsmittel gegeben, der vorgeschriebene Abstand sei beachtet worden. Minister Klose betonte: „Diese Situation zeigt, wie wichtig es ist, dass wir alle – gerade während der Lockerungen, die jetzt wieder möglich gemacht werden – wachsam bleiben und nicht leichtsinnig werden.“ Denn: „Das Virus ist weiterhin da und will sich verbreiten.“

Ebenfalls am Wochenende war bekannt geworden, dass sich in Niedersachsen 18 Menschen im Zusammenhang mit dem Besuch eines Restaurants am 15. Mai im Landkreis Leer infiziert hatten. Mehr als 100 Menschen müssen in häusliche Quarantäne. In einem Seniorenheim in Düsseldorf wurden zudem 23 Bewohner positiv getestet, wie die Stadt am Sonntag mitteilte. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.05.2020