1200 Euro pro Monat - ein Traum?

Klingt wie eine irre Idee: 1200 Euro. Jeden Monat. Drei Jahre lang. Einfach so. Fast zwei Millionen Menschen hätten Lust darauf. Sie haben sich bereits beim Verein „Mein Grundeinkommen“ für ein einzigartiges Pilotprojekt in Deutschland beworben. Wer für die Studie ausgewählt wird, muss nur sieben Online-Fragebögen ausfüllen. Mindestens 120 Teilnehmer erhalten dann das bedingungslose Grundeinkommen, mit dem sie machen können, was sie wollen.

„Wir wollen es wissen. Wie verändert ein Grundeinkommen unsere Gesellschaft?“ heißt es auf der Startseite. Der Verein will mit seinem Pilotprojekt die Grundlagenforschung vorantreiben. Im ersten Schritt werden die individuellen Effekte von 1200 Euro zusätzlich pro Monat erforscht, um Indizien für die Wirkung auf die Gesellschaft zu sammeln.

Bewerbungsfrist verlängert

Die Effekte werden denen einer Vergleichsgruppe (1380 Personen ohne Grundeinkommen) gegenübergestellt. In zwei weiteren Studien soll die Finanzierbarkeit getestet werden. Die wissenschaftliche Aufbearbeitung erfolgt über das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin in Kooperation mit dem Verein, dem Max Planck Institut und der Universität Köln.

Der gemeinnützige Verein wurde offensichtlich vom Online-Ansturm überrascht. Das Ziel - eine Million Bewerbungen - sollte in drei Monaten erreicht werden. Das Soll wurde aber bereits nach drei Tagen erfüllt. Und weil die privaten Spenden (mehr als fünf Millionen Euro), mit denen die Grundeinkommen finanziert werden sollen, kräftig sprudeln, sind inzwischen bereits 122 Grundeinkommensplätze finanziert. Die Bewerbungsfrist wurde auf den 10. November verlängert. Auszahlungs- und Studienbeginn ist dann im Frühjahr 2021.

Die Debatte über das Grundeinkommen krankt bisher daran, dass es in Deutschland keine Untersuchungen gibt. Eine Studie in Finnland, an der 2000 Arbeitslose zwei Jahre teilnahmen, kam zum Ergebnis, dass es den Menschen durch das Grundeinkommen psychisch besserging, der erhoffte Anreiz für die Arbeitssuche blieb jedoch aus.

„Dass die Studienteilnehmer in Finnland nicht arbeitsamer, aber zufriedener und gesünder waren, ist gerade in diesen Corona-Zeiten von Bedeutung“ sagt der Ökonom Bernhard Neumärker (Bild), der an der Freiburger Universität einen Lehrstuhl für das bedingungslose Grundeinkommen hat. Finanziert hat diesen der Gründer des Drogeriemarktes dm, Götz Werner.

Neumärker begrüßt das deutsche Pilotprojekt, weil es über das Grundeinkommen verschiedene Thesen, aber keine Fakten gibt. „Macht es die Menschen faul oder unser Leben stressfreier und gesünder? Ob wir arm oder reich sein oder viele und wenige Kinder haben werden, diese Fragen beschäftigen uns doch alle“, sagt Neumärker. Die Studie werde eine Antwort darauf geben, wie sich das Grundeinkommen auf die Gesundheit der Menschen auswirken werde. Die früher rein ökonomische Sichtweise hat sich nach Neumärkers Ansicht ohnehin überholt. „Alle reden jetzt von der Work-Life-Balance, aber selbst diese Diskussion greift zu kurz. Denn der alte Arbeitsbegriff unterstellt, dass die Bezahlung und nicht die Freude am Job entscheidend für die Motivation ist.“

Wer nicht arbeitet, bekommt kein Geld. Auch wer Hartz IV bezieht, kann nicht einfach faulenzen, sondern muss auf den Anruf des Arbeitsamts, das ihm einen neuen Job offeriert, reagieren. Wer sich querstellt, bekommt weniger Hartz IV. „Das Bundesverfassungsgericht hat aber festgestellt, dass ein die Menschenwürde sicherndes Existenzminimum davon ausgenommen ist, deshalb ist ein Teil davon auch schon de facto ein Grundeinkommen, das bedingungslos auszuzahlen ist“, erklärt der Experte.

Neumärker findet es allerdings nicht gut, dass die Teilnehmer der Studie 1200 Euro im Monat bekommen. „Das bringt das bedingungslose Grundeinkommen in Misskredit, weil die Gegner dann sagen können: Das wird doch viel zu teuer.“ In Wirklichkeit würde das Grundeinkommen auf Sozialleistungen wie Hartz IV angerechnet. Sie würden es also nicht obendrauf bekommen. „So würde es natürlich auch laufen, wenn der Staat ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen würde. Viele Sozialleistungen würden dann wegfallen“, sagt Neumärker.

50 Milliarden Euro Aufpreis

Der Wissenschaftler hält ein bedingungsloses Grundeinkommen von 1200 Euro nicht für krisentauglich. Er schlägt für die Corona-Pandemie ein Netto-Grundeinkommen zwischen 500 und 700 Euro vor, das jeder bekommen würde. „Netto“, weil Mieten und Zinsen dann nicht mehr gezahlt werden müssen. „Ein Gastwirt, der Umsatzeinbrüche wegen Corona hat, muss weiter die Miete und die Kreditzinsen zahlen. Der Vermieter und der Kreditgeber kassieren dagegen weiter ab, das ist doch Wahnsinn.“ In seinem Modell würden der Gastwirt, der Vermieter und der Kreditgeber alle das Grundeinkommen beziehen. „Mein Netto-Modell würde unterm Strich nur noch rund 50 Milliarden Euro Aufpreis kosten, denn Hartz IV würde ja wegfallen. Das wäre zu den sonstigen Corona-Ausgaben der Bundesregierung ein Klacks.“

