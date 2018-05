1200 Teilnehmer, 120 Demonstranten

Anzeige

Neustadt.Thilo Sarrazin, Ex-Finanzsenator der SPD in Berlin, steckte als erster Redner beim „Neuen Hambacher Fest“ gleich die Themenbreite der rechtskonservativen Versammlung oberhalb von Neustadt ab: „Linker Mainstream“, der von Flüchtlingen statt von illegalen Einwanderern spreche; Chefredakteure, die Unterzeichner der konservativen „Gemeinsamen Erklärung 2018“ nicht mehr zu Wort kommen ließen; eine Euro-Politik, die weder fundiert noch tragbar sei.

Es waren viele Themenbereiche, über die sich Max Otte, Ökonom und Veranstalter des „Festes“, mit seinen Gastrednern austauschen wollte. Nach Angaben der Initiatoren kamen rund 1200 Gäste zu der privaten Veranstaltung, für die das Hambacher Schloss komplett angemietet wurde. Verbunden waren sie alle durch einen stolz nach außen getragenen Patriotismus, den Otte in Erinnerung an das Hambacher Fest 1832 wiederaufleben lassen wollte. Bereits am frühen Samstagmorgen machten sich nach Polizeiangaben rund 500 Personen bei einer „Patriotenwanderung“ auf den Weg vom Bahnhof Neustadt auf den Berg im Stadtteil Hambach. Der Marsch verlief ruhig, größere Gegendemonstrationen gab es – von einem Gülle spritzenden Anwohner abgesehen – erst auf dem Busparkplatz unterhalb des Schlosses.

„Das lag sicherlich auch an unserem recht großen Aufgebot mit rund 1000 Beamten“, erklärte eine Polizeisprecherin. Sogar aus Niedersachsen war eine Hundertschaft in die Pfalz geschickt worden – wobei ein Teil der Polizisten später bei gleichzeitig stattfindenden Demonstrationen im nahen Kandel zum Einsatz kam.