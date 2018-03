14-jähriger Verdächtiger als Zeuge

Anzeige

Neben dem Ludwigshafener Fall soll der 19-jährige Lorenz K. im November 2016 versucht haben, eine in Deutschland lebende Frau, die er am 1. Dezember 2016 in Neuss geheiratet hat, zu einem Selbstmordattentat anzustiften. Dieser Plan wurde durch die Verhaftung des Angeklagten am 20. Januar 2017 vereitelt.

Für die Behörden war Lorenz K. kein unbeschriebenes Blatt. Der in Österreich geborene Sohn albanischer Eltern, die inzwischen die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen, hatte sich 2015 im Gefängnis in der Wiener Neustadt radikalisiert. Dort saß er eine Strafe wegen Raubes ab. Und dort konvertierte er auch zum Islam. Im November 2016 soll er den Treueschwur für die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) geleistet und an die Terrororganisation übermittelt haben. In der Folge hat Lorenz K. laut Anklage Bombenpläne aus dem Internet heruntergeladen und dem damals Zwölfjährigen in Ludwigshafen geschickt.

Eigene Kontakte zum IS

Die Verteidigung von Lorenz K. weist alle Vorwürfe mit einer Ausnahme zurück. Wie Rechtsanwalt Wolfgang Blaschitz gestern dieser Zeitung sagte, stelle er den „IS-Treueschwur nicht in Abrede“, den Mordvorwurf aber „in aller Entschiedenheit“. Nach Blaschitz’ Darstellung habe der Ludwigshafener Attentäter eigene Kontakte zum Islamischen Staat besessen. Er hätte sich von seinem Mandanten nichts sagen lassen. Lorenz K. sei wirklich ein „Hardliner gewesen, der der IS-Propaganda verfallen“ war. Aber nicht der „Staatsfeind Nummer eins“, als der er dargestellt werde.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.03.2018