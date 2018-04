1441 Fälle von Gewalt

Anzeige

Stuttgart.Die Grünen fordern, die Sicherheitsvorkehrungen im öffentlichen Personennahverkehr – also in Zügen, S- und Stadtbahnen, Bussen sowie auf den Bahnarealen – im Südwesten zu erhöhen. „Die Verkehrsunternehmen sollten bei ihren bestehenden Sicherheitskonzepten weiter nachbessern“, sagt die Verkehrsexpertin Elke Zimmer dieser Zeitung. Zudem sollten die Verkehrsunternehmen „noch stärker mit der Polizei bei der Sicherheitsvorsorge von Bussen und Bahnen zusammenarbeiten“, so die Mannheimer Landtagsabgeordnete.

Hintergrund der Forderung ist der Anstieg der Straftaten im öffentlichen Personenverkehr im Südwesten. Zimmer hat dazu eine Anfrage an das baden-württembergische Verkehrsministerium gestellt, die dieser Zeitung vorliegt. Im Südwesten ist die Zahl der Aggressionsdelikte in Bussen, Bahnen und in Bahnhöfen 2017 im Vergleich zum Vorjahr um sieben Prozent auf 4523 Fälle gestiegen – 2016 waren es noch 4227 Fälle. Dies ist auch der Höchststand seit fünf Jahren. 2013 wurden noch 3566 Delikte gemeldet.

Den größten Teil der Aggressionsdelikte bilden die vorsätzlichen, leichten Körperverletzungen. Hier gab es 2017 insgesamt 3082 Fälle. Danach folgt die Gewaltkriminalität (1441 Fälle) und die schwere Körperverletzung (1101 Fälle).