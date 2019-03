15 Euro mehr für persönlichen Bedarf

Die Bedarfssätze für Asylbewerber werden teilweise erhöht. © dpa

Berlin.Die Bundesregierung will die Leistungen für Asylbewerber neu regeln. Ein entsprechender Gesetzentwurf des Arbeits- und Sozialministeriums sieht vor, die Bedarfssätze zum Teil zu erhöhen und die Unterstützung für Flüchtlinge in Ausbildung zu verbessern. Hintergrund des Vorhabens sind nach den Worten des zuständigen Staatssekretärs Rolf Schmachtenberg verfassungsrechtliche Vorgaben. Nachdem die Leistungen für Asylbewerber zwischen 1993 und 2012 unverändert geblieben waren, hatte das Bundesverfassungsgericht eine Anpassung angemahnt und zur Begründung das Grundrecht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum für alle in Deutschland lebenden Personen ins Feld geführt. Während die Bedarfssätze bei Hartz-IV-Empfängern regelmäßig steigen – für einen Alleinstehenden erhöhte sich die Stütze zu Jahresbeginn um acht auf 424 Euro im Monat –, wurden die Hilfen für Asylbewerber seit 2016 nicht mehr angepasst. Das soll sich nun ändern. Das Bundeskabinett soll die Vorlage noch vor Ostern beschließen. In Kraft treten soll die Reform im kommenden Jahr. Das ist geplant:

Bedarfssätze

Schon jetzt wird im Asylbewerberrecht zwischen zwei Bedarfsleistungen unterschieden. Geplant ist, dass bei den individuellen Hilfen für den „notwendigen Bedarf“ künftig die Strom- und Wohninstandhaltungskosten herausgerechnet und von den Kommunen übernommen werden. Dadurch sinkt dieser Bedarfssatz, der auch für Ernährung und Kleidung gedacht ist, für einen alleinstehenden Asylbewerber von derzeit 219 Euro auf 194 Euro im Monat. Gleichzeitig wird der „notwendige persönliche Bedarf“, auch Taschengeld genannt, von derzeit 135 auf 150 Euro angehoben. Diese Hilfe soll die Kosten zum Beispiel für Bahntickets, Telefon oder Hygieneartikel abdecken. Paare bekommen künftig pro Person ebenfalls etwas mehr Taschengeld (plus 14 Euro) bei einer gleichzeitigen Verringerung des „notwendigen Bedarfs“ (minus 22 Euro) zugestanden. In welchem Maße die Bedarfe als Sach- oder Geldleistung gewährt werden, entscheiden die jeweils örtlichen Behörden. In der Praxis spielen Sachleistungen bei der Unterbringung in Sammelunterkünften eine größere Rolle als bei der Unterbringung in Wohnungen.

Ausbildung

Asylbewerber und Geduldete, die eine Lehre oder ein Studium aufnehmen, fallen derzeit häufig in eine „Förderlücke“, weil sie keinen Anspruch auf BaföG haben. Das führt in der Praxis oft zum Abbruch der Ausbildung. Mit dem Gesetzesvorhaben soll diese Lücke geschlossen werden. Für eine entsprechende Neuregelung hatte sich auch schon der Bundesrat starkgemacht.

Ehrenamt

Wenn sich Flüchtlinge während ihres Asylverfahrens ehrenamtlich etwa in einem Sportverein engagieren und dafür eine Geldzuwendung erhalten, sollen künftig bis zu 200 Euro davon nicht auf ihre Hilfeleistungen angerechnet werden.

