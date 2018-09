150 Minuten Zeit für die Wohnungsnot

Berlin.Die Bundesregierung lädt heute zum „Wohngipfel“ ein. Was tun gegen hohe Mieten und knappen Wohnraum? Um diese Frage soll es bei dem Treffen ab 12 Uhr im Kanzleramt gehen. Neuigkeiten sind kaum zu erwarten. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihr Bauminister Horst Seehofer (CSU) werden da sein. Genauso wie die Kabinettskollegen Finanzminister Olaf Scholz, Justizministerin Katarina Barley (beide SPD), Peter Altmaier (CDU) und weitere führende Bundespolitiker. Hinzu kommen Spitzenvertreter der Länder sowie Funktionäre der Wohnungswirtschaft, des Mieterbundes, der Gewerkschaften und der Kommunen.

Der Ablauf ist streng reglementiert: 60 Minuten allgemeine Statements. Danach drei Themenblöcke – sozialer Wohnungsbau, bezahlbares Wohnen, Baukosten –, zu denen sich alle Anwesenden äußern können. Aber bitte jeweils nur kurz. Denn die Veranstaltung ist lediglich auf zweieinhalb Stunden angesetzt. Großer Bahnhof für ein noch größeres Problem. Schon auf einem „Alternativen Wohngipfel“ des Mieterbundes und der Sozialverbände gestern in Berlin wurde die Dimension der Herausforderung deutlich: Mittlerweile fehlen in Deutschland eine Million Wohnungen. Der Bestand an preisgebundenen Unterkünften ist in den vergangenen 30 Jahren von rund vier auf 1,25 Millionen geschrumpft, weil viel zu wenig neue Sozialwohnungen gebaut werden. Zugleich verteuerten sich die Angebotsmieten in Ballungszentren wie Hamburg, München oder Berlin zwischen 2008 und 2018 um 50 und teilweise sogar um 100 Prozent. Zur Entschärfung haben Union und SPD im Koalitionsvertrag 1,5 Millionen neue Wohnungen versprochen.

Verschärfung der Preisbremse

Auf dem „Wohngipfel“ dürften ihre Vertreter auf die fixierten Maßnahmen zur Linderung der Probleme verweisen, welche entweder schon verwirklicht wurden oder noch in der Planung sind. Dazu zählen das Baukindergeld, ein Steuerbonus für die Errichtung von bezahlbarem Wohnraum, mehr Mittel für den sozialen Wohnungsbau sowie eine Verschärfung der Mietpreisbremse.

Gleichwohl zeichnet sich ab, dass die Regierung ihr Bauziel verfehlen wird. Denn um 1,5 Millionen neue Unterkünfte bis 2021 zu schaffen, müssten jährlich 375 000 errichtet werden. In diesem Jahr werde aber nicht einmal die Marke von 300 000 geschafft, rechnete die IG Bau vor. Die am „Wohngipfel“ teilnehmenden Verbände haben zahlreiche Ideen entwickelt, die zum Teil über Regierungsvorhaben hinausreichen. Dabei geht es um Gebäudetypen, die einmal genehmigt auch an anderen Standorten gebaut werden dürfen.

Der Geschäftsführer des Deutschen Mieterbundes, Ulrich Ropertz, erwartet von dem Treffen keine Wunder: „In so einem einmaligen Gespräch kann man keine Weichen stellen. Das ist eher ein Symbol“, sagte Ropertz. Noch deutlicher war IG-Bau-Chef Robert Feiger geworden: Der Gewerkschafter warnte davor, den „Wohngipfel“ zu einer „reinen Show-Veranstaltung“ zu machen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.09.2018