20 Jahre Haft für Nadia K.

Bagdad/Mannheim.Sie reiste mit ihrer in Mannheim lebenden Mutter erst nach Syrien, dann in den Irak – dorthin, wo die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) ihr „Kalifat“ aufgebaut hatte. Jetzt ist Nadia K., die inzwischen 22 Jahre alt sein soll, wegen IS-Zugehörigkeit im Irak zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Für die junge Frau bedeutet das 20 Jahre Gefängnis, bei guter Führung ist eine Entlassung nach 15 Jahren möglich. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Fall von Nadia K. sei bekannt, sie werde im Irak konsularisch betreut, hieß es gestern aus dem Auswärtigen Amt. Ob sich die Bundesregierung um eine Auslieferung bemüht, blieb offen.

Die junge Frau war im Juli 2017 gemeinsam mit ihrer Mutter Lamia K. und zwei weiteren deutschen Frauen in Mossul festgenommen worden. Lamia K. wurde im Januar 2018 wegen ihrer Mitgliedschaft beim IS von einem irakischen Gericht zunächst zum Tode verurteilt, inzwischen ist die Strafe in lebenslänglich umgewandelt. Nadia K. wiederum kam zunächst mit einer einjährigen Haftstrafe wegen illegaler Einreise davon. Nun ist sie doch wegen Zugehörigkeit zum IS verurteilt worden.